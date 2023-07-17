Воробьёв поручил поддерживать школьников-олимпиадников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Приятное событие: наши ребята, пять физиков, поехали в этом году в Токио. Трое из них – ученики Физтех-лицея, который является абсолютным рекордсменом по количеству разнообразных призов и медалей. Такие успехи стали возможными благодаря хорошей работе педагогов и тесной интеграции образовательного процесса с университетом», – сказал он на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.Как подчеркнул Воробьёв, задача подмосковных властей – поддержать учащихся, которые демонстрируют успехи на олимпиадах, в том числе в международных.
«Наша задача – поздравить ребят и обеспечить поддержку в том, чтобы они реализовывали прикладные, интересные, полезные для развития нашей страны идеи», – поручил Воробьев.Ранее «Радио 1» сообщало, что трое представителей Подмосковья завоевали золотые медали 53-й Международной физической олимпиады школьников, которая прошла в Токио с участием старшеклассников из 80 стран. Обладателями наград высшего достоинства стали учащиеся Физтех-лицея им. П. Капицы Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов. Всего российская сборная взяла пять медалей высшей пробы.
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