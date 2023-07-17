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Воробьёв поручил поддерживать школьников-олимпиадников

17 июля 2023, 14:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, завоевавших золотые медали на Международной физической олимпиаде школьников в Токио. Он отметил качественную работу лицея в Долгопрудном.
«Приятное событие: наши ребята, пять физиков, поехали в этом году в Токио. Трое из них – ученики Физтех-лицея, который является абсолютным рекордсменом по количеству разнообразных призов и медалей. Такие успехи стали возможными благодаря хорошей работе педагогов и тесной интеграции образовательного процесса с университетом», – сказал он на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.
Как подчеркнул Воробьёв, задача подмосковных властей – поддержать учащихся, которые демонстрируют успехи на олимпиадах, в том числе в международных.

«Наша задача – поздравить ребят и обеспечить поддержку в том, чтобы они реализовывали прикладные, интересные, полезные для развития нашей страны идеи», – поручил Воробьев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что трое представителей Подмосковья завоевали золотые медали 53-й Международной физической олимпиады школьников, которая прошла в Токио с участием старшеклассников из 80 стран. Обладателями наград высшего достоинства стали учащиеся Физтех-лицея им. П. Капицы Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов. Всего российская сборная взяла пять медалей высшей пробы.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#школьники
#физика
#олимпиада
#Физтех-лицей
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Глава Крыма анонсировал скорое восстановление движения машин по Крымскому мосту
17 июля 2023, 14:20

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Аксенова, теракт кардинально не повлияет на ситуацию на юге России.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. В результате ЧП погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.

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#Крым
#Крымский мост
#Аксенов
#теракт
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Воробьёв представил врио Раменского городского округа Ханина
17 июля 2023, 13:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил Николая Ханина в качестве врио Раменского городского округа. Он попросил его активно встречаться с жителями.
«Ещё одно назначение касается Раменского городского округа, всем нам хорошо известно, – большого, важного, с предприятиями, с большой территорией. Николай Александрович, вы работали в Кашире с 2021 года. Раменский округ весьма сложный, как и все. Прошу вас активно встречаться с жителями, с руководителями разных подразделений – школы это или здравоохранение», – заявил губернатор в ходе совещания с руководством правительства региона и главами городских округов.
Воробьёв посоветовал Ханину с самого начала выстроить правильные коммуникации с жителями и с руководителями предприятий муниципалитета. 
«На территории округа – много очень важных предприятий. Если будет изначально правильно выстроена коммуникация, то вероятность успеха очень велика. Если это будет сделано криво и косо, то и результат будет соответствующим. Обязательно приеду к вам в летний период. Николай, вперёд и с песней, как говорят», – сказал глава региона. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что Николай Ханин был назначен временно исполняющим обязанности главы Раменского городского округа. Виктор Неволин сложил полномочия главы муниципалитета. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Раменское
#врио
#Николай Ханин
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СК Приднестровья возбудил уголовное дело по факту убийства лидера компартии ПМР Хоржана
17 июля 2023, 13:36

Фото: iStock/Sergei Telenkov

В Следственном комитете Приднестровья возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти лидера коммунистической партии республики Олега Хоржана.
Об убийстве лидера партии стало известно 17 июля в 11:30. Его тело было обнаружено с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает телеграмм-канал пресс-центра МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

​В настоящее время на месте происшествия работают оперативно-следственные группы. 

По информации ведомства, тело политика было найдено в его доме. Супруга убитого обнаружила вскрытый сейф, содержимое которого было похищено. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. 

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#СК РФ
#Приднестровье
#труп
#убийство
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Воробьёв выдвинул главу Минтранса Гержика на должность зампреда правительства Подмосковья
17 июля 2023, 13:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил рассмотреть кандидатуру министра транспорта Московской области Алексея Гержика на должность зампреда правительства по этому направлению.
«Что касается кадровых решений – попрошу рассмотреть кандидатуру Алексея Дмитриевича Гержика на должность заместителя в ранге министра на направление, связанное с транспортом. Вы знаете, что мы проделали большой путь по ведению этого очень важного для качества жизни любого региона направления. Сегодня, Алексей Дмитриевич, я очень рассчитываю, что вы и команда, которую ещё нужно собрать, внедрит самые современные мероприятия, которые позволят нам обеспечить эффективность работы транспортного блока», – сказал губернатор в ходе совещания с руководством правительства региона и главами городских округов.
Он напомнил, что ежегодно из регионального бюджета выделяются значительные ресурсы для помощи льготникам, которые, согласно региональному закону, не оплачивают проезд. 
«Эффективность работы этого блока может дать и экономический, и социальный, а значит, и политический эффект. Мособлдума работает в постоянном режиме, прошу вас рассмотреть это вопрос», - обратился губернатор к председателю областного парламента Игорю Брынцалову
Ранее «Радио 1» сообщало, что зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова ушла с этого поста по собственному желанию. Губернатор наградил её орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени за значительный вклад в развитие транспортной отрасли. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Минтранс МО
#транспорт
#Алексей Гержик
#зампред
#правительство
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Адвокат Добровинский объяснил, как закон о самовыгуле животных сократит количество психологических травм
17 июля 2023, 13:29

Фото: Istock/mari_art

В России хотят ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка. К таким животным планируют отнести такие породы как акбаш, американский бандог, амбульдог и волко-собачьи гибриды.
Согласно идее, хозяева таких собак смогут штрафовать на сумму от одной до трех тысяч рублей. Законопроект уже одобрил кабмин. Адвокат Александр Добровинский также выступил сторонником инициативы и рассказал, чем опасен самовыгул собак.
«Закон, запрещающий самовыгул животных, очень правильно защищает людей, которых животное может сильно напугать и нанести серьезную психологическую травму. Собака способна проявить агрессию и укусить. Кроме того, питомец, гуляющий без поводка, может выскочить на дорогу и попасть под машину. Так что этот закон способен уберечь как людей, так и самих животных», — рассказал Александр Добровинский «Радио 1»
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#Александр Добровинский
#собаки
#самовыгул
#закон
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Подмосковная служба спасения напоминает, в каких ситуациях следует обращаться по номеру «112»
17 июля 2023, 13:20

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать по номеру «112» полицию, пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112». 

Для оперативного реагирования на вызов заявителя, оператору необходима следующая информация: характеристика происшествия — что случилось, какая требуется помощь и точный адрес места происшествия. Нельзя отключать телефон до того момента, как оператор не сообщит, что вызов принят.

При каких условиях можно звонить по номеру «112»: при обнаружении запаха газа, при пожаре, при дорожно-транспортном происшествии, если человек стал жертвой домашнего насилия, вы стали свидетелем преступления, при нарушениях общественного порядка, требование скорой медицинской помощи и другое. 

При каких ситуациях не нужно звонить на единый номер спасения: инциденты или преступления, произошедшие когда-то в прошлом, ситуация, не требующие оперативного реагирования, такие как: лай собак, перебои в электричестве, громкий разговор, а также выполнение пробного вызова по номеру «112».

Если вы набрали на номер единой службы спасения по случайности, то не нужно сразу вешать трубку, необходимо сообщить оператору, что номер набран случайно.

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Обратиться за помощью в службу спасения можно через мобильное приложение Системы-112.
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#Система 112
#служба спасения
#служба быстрого реагирования
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Воробьёв поручил стандартизировать вывоз мусора из подмосковных СНТ
17 июля 2023, 13:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил разработать общие стандарты сбора и вывоза бытовых отходов с территорий подмосковных садовых некоммерческих товариществ. По его словам, необходимо сделать этот процесс цивилизованным.
«Сложный вопрос, который будет интересно решить, – регулирование сбора бытовых отходов в СНТ. На прошлой неделе мы рассматривали этот вопрос. У меня было поручение поехать в СНТ, поговорить с теми, кто там живёт и гостит, со старостами, и определить стандарты, которые позволят каждому СНТ не изобретать какие-то хитрые и абсолютно вредные способы оставления мусора у остановки или на обочине, а всё-таки сделать этот процесс цивилизованным», – сказал губернатор в ходе совещания с руководством правительства региона и главами городских округов.
Как отметил Воробьёв, сейчас в Московской области оцифрован каждый из 97 тыс мусорных контейнеров. 
«Мы проделали большой, тернистый путь по наведению порядка в многоквартирных домах, в городах, коттеджных посёлках. Эта работа продолжается. Мы начинали с того, что у нас было около 13 тыс контейнеров. Сейчас их 97 тыс, и каждый из них оцифрован», – подчеркнул глава региона. 
Он назвал эту работу если не началом пути, то его продолжением. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#мусор
#бытовые отходы
#мусорные контейнеры
#СНТ
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Воробьёв: в Подмосковье этим летом откроют около полутора десятков пространств для отдыха
17 июля 2023, 12:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Летом в Подмосковье будет открыто около полутора десятков благоустроенных парковых пространств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он распорядился уделить особое внимание их качественному обслуживанию.
«Этим летом мы открываем 13-14 больших пространств. Значит, они должны работать и обслуживаться качественно. Тропинки, туалеты, парковки – всё это функция тех, кто руководит этими пространствами. Поэтому, уважаемые главы, уделяйте этому внимание. Всё это очень востребовано, как и отдых у воды», – сказал Воробьёв на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.
Он отметил значительный рост посещений подмосковных парков. 
«Большой, регулярный запрос жителей – всё, что касается зон отдыха, комфортного проведения времени и летом, и зимой, и в выходные, и в каникулы, и в отпуск. Очень приятно что эти проекты сдаются вовремя, надо отдать должное профильному министру и подрядчикам. Мы видим по цифрам, а я их получаю регулярно, что идёт активный рост посещений наших парков», – сказал глава региона. 
Воробьёв также предложил создать «дорожную» карту решения вопросов обеспечения комфортного отдыха жителей Подмосковья. 
«Хочу обратить внимание, что все пространства должны работать и должны быть комфортными. Вы знаете, что было большое голосование по благоустройству. Проголосовали по 200 тыс человек. Все желания и рекомендации должны быть выполнены. Хотел бы, чтобы мы имели «дорожную карту» – где, что и когда мы можем обеспечить», – отметил губернатор. 
Он напомнил, что подмосковные власти предложили поправки в федеральные законы, которые обеспечили бы возможность работы малого бизнеса по оказанию услуг в парках, которые очень востребованы в каждом городском округе.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#ВКС
#парки
#благоустройство
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В Госдуме предлагают запретить перемещение авто со знаком «Инвалид» на штрафстоянку
17 июля 2023, 12:43

Фото: istockphoto / ElcovaLana

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести запретить перемещение автомобиля со знаком «Инвалид» на спецстоянку.
По инициативе Нилова, автомобиль можно будет переместить машину в ближайшее место, где она не будет создавать препятствия для других участников движения и пешеходов. Копии законопроекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

По мнению парламентария, водители часто сталкиваются с ситуацией, когда знаки противоречат другим правилам ПДД, сделаны не по ГОСТу или были изменены. В результате, горожане частно тратя свои силы и время, чтобы забрать автомобиль с специализированной штрафстоянки. А по словам Нилова, для лиц с ограниченными возможностями, это объективно бывает крайне затруднительно и дорогостояще.

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#автомбили
#парковка
#инвалид
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