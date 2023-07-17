Воробьёв поручил стандартизировать вывоз мусора из подмосковных СНТ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сложный вопрос, который будет интересно решить, – регулирование сбора бытовых отходов в СНТ. На прошлой неделе мы рассматривали этот вопрос. У меня было поручение поехать в СНТ, поговорить с теми, кто там живёт и гостит, со старостами, и определить стандарты, которые позволят каждому СНТ не изобретать какие-то хитрые и абсолютно вредные способы оставления мусора у остановки или на обочине, а всё-таки сделать этот процесс цивилизованным», – сказал губернатор в ходе совещания с руководством правительства региона и главами городских округов.Как отметил Воробьёв, сейчас в Московской области оцифрован каждый из 97 тыс мусорных контейнеров.
«Мы проделали большой, тернистый путь по наведению порядка в многоквартирных домах, в городах, коттеджных посёлках. Эта работа продолжается. Мы начинали с того, что у нас было около 13 тыс контейнеров. Сейчас их 97 тыс, и каждый из них оцифрован», – подчеркнул глава региона.Он назвал эту работу если не началом пути, то его продолжением.
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