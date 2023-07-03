Воробьёв поручил усилить контроль за уборкой подмосковных дорог от мусора

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье – самая протяжённая в России сеть дорог. Летом необходимо уделять повышенное внимание их уборке от мусора. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.
«Наша задача – содержать трассы и обочины так, чтобы они были чистыми. Мы стараемся ставить централизованные контейнерные площадки, ввели электронный талон для перевозчиков строительного мусора, устанавливаем камеры для контроля. Нужно эту работу продолжать, чтобы дороги оставляли приятное впечатление, чтобы люди не выбрасывали отходы куда попало. Особое внимание необходимо уделить дачным поселкам и СНТ. Летом нагрузка там традиционно растёт. Мы видим большое количество жалоб по поводу мусора на обочине», – сказал Воробьёв.Один из эффективных способов борьбы с теми, кто мусорит на дорогах – штрафы. Как рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова, в выходные в Можайске был проведён рейд. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
«В выходные дежурили на контейнерных площадках, поставили там служебные автомобили с камерами искусственного интеллекта. Зафиксировали 12 человек, которые остановились на личном автотранспорте и выбросили мусор. В отношении их вынесем 12 постановлений, сумма штрафа за каждый случай – 10 тыс рублей», – пояснила Аипова.В Подмосковье принят регламент уборки мусора, доложила зампред правительства Московской области Анна Кротова.
«Если это дороги высокой интенсивности, в том числе вылетные магистрали, работы проводятся раз в день. На остановках с большим пассажиропотоком допускается увеличение до двух раз в сутки. Если дороги грунтовые, щебёночные, уборка проходит раз в три дня, а на дорогах с невысокой интенсивностью движения – раз в два дня. Эти регламенты знают и муниципалитеты, и подрядчики», – пояснила Кротова.Процесс уборки мусора отслеживается через Систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры С 27 июня в Подмосковье приступили к третьему циклу уборки. Это мойка дорог, тротуаров и ограждений, окос травы и уборка мусора.
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Лора Луганская