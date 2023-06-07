Воробьев: последние 12 тыс подмосковных дольщиков получат квартиры в этом году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Отдельная тема, о которой я докладывал президенту и о которой ещё раз хочу сказать вслух, – это тяжёлое наследие Подмосковья дольщики. Надеюсь, что это будет финальный аккорд, и мы перевернём эту страницу. За все эти годы по разным причинам в Московской области было 117 тыс обманутых дольщиков.105,4 тысячи, благодаря принятию решения президентом – эскроу-счета и большие ресурсы, выделяемые регионам, – мы в этом году должны выдать последние 12 тыс ключей нашим дольщикам», – сказал губернатор.