Воробьёв поставил задачу дорожникам согласовать действия по зимней уборке

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу подготовить дорожные службы к зимней уборке заблаговременно, до наступления зимы. Все действия подмосковных специалистов, по его словам, должны быть согласованы.
«Знаю, был проведён семинар, совещание. Надеюсь, что разговор позволяет иметь четкие протоколы, алгоритмы действий и людей, и техники», – заявил губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.Он напомнил, что у властей есть обязательство всю систему работы вести в электронном виде. Глава региона отметил, что это также имеет большое значение, исключений быть не должно.
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