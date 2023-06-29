Радио1
Главная / Новости / Общество/ Воробьёв поздравил с окончанием учебного года олимпиадников и стобалльников

Воробьёв поздравил с окончанием учебного года олимпиадников и стобалльников

29 июня 2023, 17:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С одарёнными молодыми людьми губернатор встретился в Одинцовском филиале МГИМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с одарёнными молодыми людьми из Подмосковья – стобалльниками ЕГЭ, победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников.

Встреча прошла в Одинцовском филиале МГИМО. Глава региона поздравил ребят с успехами и ответил на их вопросы.

«Считаю, что в жизни умение знакомиться и общаться имеет определяющее значение. Кто-то ехал сюда из Раменского, кто-то – из Жуковского, Дмитрова. Важно, чтобы сегодняшняя встреча имела практическую пользу. Хочется услышать, что вас волнует, какие цели вы ставите в жизни. У всех ребят есть амбиции. Я благодарен, что вы делаете наше Подмосковье сильнее, каждый из вас вносит свою лепту», – сказал губернатор.
Выпускнице Дмитровской гимназии «Логос» Маргарите Овсяниковой 29 июня исполнилось 18 лет. Девушка набрала 100 баллов на экзамене по химии. Воробьёв поздравил её с совершеннолетием, пожелав дальнейших успехов.
«Андрей Юрьевич очень любит работать с молодежью, часто встречается и со школьниками и студентами. За это мы, Общественная палата Московской области, ему очень благодарны. Уверен, что все присутствующие, блестяще закончат школу, поступят в те университеты, в которые хотят, получат желаемую профессию», – сказал ректор МГИМО, председатель Общественной палаты региона – Анатолий Торкунов.
Софья Цуканова из Долгопрудного – член движения «Молодая гвардия», председатель школьного волонтёрского отряда, секретарь молодёжного парламента округа. Выпускница гимназии №13 набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Она поинтересовалась у губернатора планами развития молодёжных движений в Подмосковье.
«Я благодарен, что именно сейчас, в эти сложные времена, молодёжь активно помогает ребятам на передовой, старшему поколению. Стараемся замечать ребят, уделять им внимание, продвигать. Главное – что мы разговариваем на одном языке. Очень хочется, чтобы вы тоже нас учили чему-то новому. Это сотрудничество всегда даёт результат. Мы активно сопровождаем и продвигаем всё, что касается молодёжи», – сказал Воробьёв.
Стобалльница по биологии из Серпухова, выпускница школы №10 Анна Шкурина, спросила, всегда ли усердная работа приносит плоды.
«Трудолюбие, как и знания, являются основой. Здесь успешные ребята, добившиеся высоких результатов. Наша с вами задача – конвертировать знания в умения. Это очень важная история для успеха», – отметил губернатор.
Аксиния Сорокина из Истры отметила, что в Подмосковье поощряются призеры и победители регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников. Девушка набрала максимальное количество баллов на едином госэкзамене по литературе. Она спросила у Воробьёва, насколько важно стимулировать детей.
«Считаю, что нужно поощрять учителей и школьников, которые показывают высокий результат, потому что благодаря им Подмосковье сильнее. Вы подаёте хороший пример. У нас миллион учеников, а тех, кто добился признания в олимпиадах или 100-балльников – тысяча. Мы привлекаем новых учителей и бережём тех, кто работает давно. Ведь образование – это фундамент, благодаря которому мы можем бороться за лидерство», – пояснил глава региона.
Выпускник лицея №14 Кирилл Зырянов из Жуковского сдал на 100 баллов ЕГЭ по химии. Молодой человек рассказал, что его брат страдает аутизмом. Он поинтересовался, как в области ведётся работа с такими ребятами.
«Это очень важная тема, которой мы занимаемся. Мы продолжаем открывать центры, которые помогают инвалидам в реабилитации. Эти центры у нас – на хорошем счету», – ответил губернатор.
Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку Тамерлан Рукачёв сейчас учится в гимназии им. Е.М. Примакова, а до девятого класса получал образование в школе №1 в Ивантеевке. Он задал вопрос о развитии школ в регионе.
«Двери Физтех-лицея, и Гимназии им. Примакова и Технолицея Долгих, который заработает 1 сентября, открыты для тех, кто дерзает, стремится. Но должны подтягивать и другие школы. Группируем образовательные центры, потому что хороших учителей много не бывает. В образовании у нас – заметная динамика. Есть педагоги, которые могут заразить тебя историей, географией, математикой или физикой», – заключил Воробьёв.
Подмосковье занимает второе место в стране по качеству образования. В 2022 году у Московской области на Всероссийской олимпиаде школьников регион представляли более 477 тыс человек. В области было 309 победителей и призёров и заключительного этапа, а в 2023-м школьники получили 375 дипломов и второе место в России. Кроме того, Подмосковье показало лучший результат среди регионов по астрономии, завоевав 66 наград.

Читайте также:

Воробьёв: наша задача – сделать Подмосковье регионом-лидером
Школу в Верее 1860 года постройки откроют после капремонта 1 сентября
Воробьёв: строительство детской областной больницы идёт с опережением графика на год







#Анатолий Торкунов
#МГИММО
#школьники
#выпускники
#стообалльники
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
В Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко
05 июля 2023, 09:17

iStock/SergeyPankratov

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко умер на 47 году жизни
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко скоропостижно скончался на 47 году жизни, пишет «БелТА».
 
После выпуска из Белорусской государственной политехнической академии Алексей Аврааменко работал в дорожно-строительном управлении и тресте. С 2006 года начал работу в правительстве. С 2013 году занял должность в Министерстве транспорта и коммуникаций. В 2019 году Аврааменко возглавил ведомство.

Читайте также:

Скончался 30-летний бодибилдер Джо Линднер

Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС России Манилов

Умер 25-летний актер Дмитрий Кондрашов
 
#Беларусь
#Аврааменко
#Минтранс
#министр транспорта
Читайте нас в
Израильские военные покинули территорию Дженина
05 июля 2023, 09:10

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Операция израильских военных в Дженине завершилась, подразделения покинули территорию.
Контртеррористическая операция официально завершена. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на представителя армии Израиля.

Накануне о завершении операции заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, однако добавил, что она может быть возобновлена снова. В настоящее время солдаты вышли из района Дженина и прекратили ведение боевых действий. 

Читайте также: 

В Израиле назвали причину отказа передавать Украине «Железный купол»

В МИД вызван временный поверенный в делах Израиля в России

Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля оружия, которое Запад поставляет ВСУ
#Израиль
#военные
Читайте нас в
Возросло число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС
05 июля 2023, 09:10

iStock/Soumen Hazra

В результате ЧП на Каховской ГЭС погибли 50 человек
Утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
 
Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
 
В результате ЧП на Каховской ГЭС погибли 50 человек. Более 130 человек госпитализированы.

Читайте также:

Сальдо рассказал о своем затопленном доме

В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов

В Госдуме обвинили Запад в подрыве Каховской ГЭС
#Каховская ГЭС
#Херсонская область
#подрыв Каховской ГЭС
Читайте нас в
В Волгоградской области подросток оказался в реанимации после укуса каракурта
05 июля 2023, 09:03

iStock/Yury Karamanenko

13-летнего школьника в колено укусил паук, когда он помогал бабушке в огороде
Мальчик почувствовал себя плохо спустя 15-20 минут после укуса каракурта: появилась боль в ноге, животе, спине и груди.
 
Пострадавшего госпитализировали в Волжскую детскую больницу, а потом перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.
 
Пик укусов пауков приходится на июль и август. В это время происходит их миграция.
 
Каракурт является самым ядовитым в России пауком. Его укусы вызывают сильнейшее отравление, которое может привести к смерти.

У каракурта черно-бархатистая окраска. Он встречается в Крыму и степной зоне страны.

Читайте также:

В Австралии нашли двадцатисантиметрового ядовитого паука

Унесённые ветром. Учёный объяснил, как экзотические пауки попали в Подмосковье

Пауки-вязальщики пробудились в лесах Подмосковья и начали плести свою паутину
#Волгоградская область
#паук
#школьник
Читайте нас в
Володин: Макрон привел Францию к саморазрушению
05 июля 2023, 09:01

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны.
Он пояснил, что своими действиями глава государства привел к тому, что роль партийной системы ослабла, протестные настроения возросли, а обсуждение важных вопросов происходит на улицах, вместо переговоров в парламенте. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.  

Депутат заявил, что причина, по которой французский лидер решил отправлять оружие на Украину состоит в том, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри государства и сместить внимание жителей Франции на спецоперацию. 

Читайте также: 

Французский политик заявил, что страна оказалась на пороге гражданской войны

Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным, если российский лидер проявит инициативу

Рогов уличил Макрона в подготовке ударов по Чонгарскому мосту

#Макрон
#Володин
#Франция
Читайте нас в
В России планируют ввести новые штрафы для коммунальщиков
05 июля 2023, 08:53

Фотобанк Московской области

Управляющие компании планируют штрафовать до 30 тысяч рублей за отказ пересчитать счет за ЖКУ
«Известия» пишут, что в России могут ввести штрафы за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.
 
УК, ТСЖ и другие спецорганизации могут быть оштрафованы за данное нарушение: для должностных лиц штраф составит до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.
 
За неоднократное нарушение штрафы возрастут до 40 тысяч рублей и до 250 тысяч.
 
Законопроект нашёл поддержку правительства. В отзыве кабмина сказано, что инициатива заслуживает внимания. Она может предупредить нарушение прав граждан.

По мнению экспертов, новые нормы вряд ли окажут существенное влияние на работу коммунальщиков.

Читайте также:

Депутат ГД Разворотнева объяснила изменение компенсации платы за ЖКУ

В России предложили разработать закон о статусе беременных

В России предложили сделать скидку на ЖКХ для арендующих жильё студентов
#ЖКУ
#УК
#штраф
Читайте нас в
При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина
05 июля 2023, 08:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города Валуйки длился больше часа, в результате ударов по частному сектору, пострадала женщина.
По его словам, система ПВО отразила три цели на подлете к городу, также был сбит один БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона заявил, что ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град» по частному жилому сектору. В результате обстрелов, пострадал один человек. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирована.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось о начале обстрела Белгородской области. 

Читайте также: 

В Белгородской области около 60 храмов пострадали от обстрелов

Под миномётный обстрел ВСУ попало село Белгородской области

Военный эксперт Кнутов заявил о начале контрнаступления ВСУ
#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
#женщина
Читайте нас в
В Новой Москве два человека погибли в пожаре
05 июля 2023, 08:44

istockphoto/MaboHH

Трупы мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме в Новой Москве
Тела женщины и мужчины спасатели обнаружили в сгоревшем деревянном доме в поселке Птичное поселения Первомайское в Новой Москве, пишет РИА Новости.
 
Причина возгорания станет известна после пожарно-технической экспертизы.

Читайте также:

В Новой Москве разгорелся пожар после падения беспилотников

В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья в ближайшие дни

Пожар на Лужской ТЭЦ в Новгороде распространился на 2300 квадратов


#Новая Москва
#пожар
#ЧП
Читайте нас в
В России в 7 раз перевыполнили план по приватизации
05 июля 2023, 08:37

Istockphoto/heckepics

Росимущество сообщает, что план по приватизации в РФ оказался перевыполнен семикратно в нынешнем году
«Известия» пишут, что план по приватизации в РФ перевыполнили семикратно. В 2023 году в казну поступило 12,1 млрд рублей. До этого поступления прогнозировались на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно с 2023 по 2025 год. Такие данные приводит Минфин и Росимущество.
 
План перевыполнен благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Также из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов увеличилось на 200% в начале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
 
Власти планируют в 2023-2025 годах завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий и 28,4 тысяч объектов государственного имущества. В первом квартале оказалось продано 126 объектов и пакетов акций на 523,2 млн рублей.
 
По подсчетам экспертов, при сравнении с федеральным бюджетом данная сумма достаточно мала, но в условиях дефицита это тоже можно считать хорошими показателями. Также продажа государственного имущества благоприятно влияет на экономику: частники более эффективно занимаются управлением предприятиями.

Читайте также:

В России появится возможность купить госсобственность через маркетплейс

Бывший глава ЦБ РФ Дубинин раскрыл, зачем России нужна большая приватизация

Замглавы Минфина Моисеев анонсировал, что большая приватизация в России состоится
#приватизация
#госимущество
#Россия
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников