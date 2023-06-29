Воробьёв поздравил с окончанием учебного года олимпиадников и стобалльников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С одарёнными молодыми людьми губернатор встретился в Одинцовском филиале МГИМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с одарёнными молодыми людьми из Подмосковья – стобалльниками ЕГЭ, победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников.
Встреча прошла в Одинцовском филиале МГИМО. Глава региона поздравил ребят с успехами и ответил на их вопросы.
Читайте также:
Воробьёв: наша задача – сделать Подмосковье регионом-лидером
Школу в Верее 1860 года постройки откроют после капремонта 1 сентября
Воробьёв: строительство детской областной больницы идёт с опережением графика на год
Встреча прошла в Одинцовском филиале МГИМО. Глава региона поздравил ребят с успехами и ответил на их вопросы.
«Считаю, что в жизни умение знакомиться и общаться имеет определяющее значение. Кто-то ехал сюда из Раменского, кто-то – из Жуковского, Дмитрова. Важно, чтобы сегодняшняя встреча имела практическую пользу. Хочется услышать, что вас волнует, какие цели вы ставите в жизни. У всех ребят есть амбиции. Я благодарен, что вы делаете наше Подмосковье сильнее, каждый из вас вносит свою лепту», – сказал губернатор.Выпускнице Дмитровской гимназии «Логос» Маргарите Овсяниковой 29 июня исполнилось 18 лет. Девушка набрала 100 баллов на экзамене по химии. Воробьёв поздравил её с совершеннолетием, пожелав дальнейших успехов.
«Андрей Юрьевич очень любит работать с молодежью, часто встречается и со школьниками и студентами. За это мы, Общественная палата Московской области, ему очень благодарны. Уверен, что все присутствующие, блестяще закончат школу, поступят в те университеты, в которые хотят, получат желаемую профессию», – сказал ректор МГИМО, председатель Общественной палаты региона – Анатолий Торкунов.Софья Цуканова из Долгопрудного – член движения «Молодая гвардия», председатель школьного волонтёрского отряда, секретарь молодёжного парламента округа. Выпускница гимназии №13 набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Она поинтересовалась у губернатора планами развития молодёжных движений в Подмосковье.
«Я благодарен, что именно сейчас, в эти сложные времена, молодёжь активно помогает ребятам на передовой, старшему поколению. Стараемся замечать ребят, уделять им внимание, продвигать. Главное – что мы разговариваем на одном языке. Очень хочется, чтобы вы тоже нас учили чему-то новому. Это сотрудничество всегда даёт результат. Мы активно сопровождаем и продвигаем всё, что касается молодёжи», – сказал Воробьёв.Стобалльница по биологии из Серпухова, выпускница школы №10 Анна Шкурина, спросила, всегда ли усердная работа приносит плоды.
«Трудолюбие, как и знания, являются основой. Здесь успешные ребята, добившиеся высоких результатов. Наша с вами задача – конвертировать знания в умения. Это очень важная история для успеха», – отметил губернатор.Аксиния Сорокина из Истры отметила, что в Подмосковье поощряются призеры и победители регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников. Девушка набрала максимальное количество баллов на едином госэкзамене по литературе. Она спросила у Воробьёва, насколько важно стимулировать детей.
«Считаю, что нужно поощрять учителей и школьников, которые показывают высокий результат, потому что благодаря им Подмосковье сильнее. Вы подаёте хороший пример. У нас миллион учеников, а тех, кто добился признания в олимпиадах или 100-балльников – тысяча. Мы привлекаем новых учителей и бережём тех, кто работает давно. Ведь образование – это фундамент, благодаря которому мы можем бороться за лидерство», – пояснил глава региона.Выпускник лицея №14 Кирилл Зырянов из Жуковского сдал на 100 баллов ЕГЭ по химии. Молодой человек рассказал, что его брат страдает аутизмом. Он поинтересовался, как в области ведётся работа с такими ребятами.
«Это очень важная тема, которой мы занимаемся. Мы продолжаем открывать центры, которые помогают инвалидам в реабилитации. Эти центры у нас – на хорошем счету», – ответил губернатор.Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку Тамерлан Рукачёв сейчас учится в гимназии им. Е.М. Примакова, а до девятого класса получал образование в школе №1 в Ивантеевке. Он задал вопрос о развитии школ в регионе.
«Двери Физтех-лицея, и Гимназии им. Примакова и Технолицея Долгих, который заработает 1 сентября, открыты для тех, кто дерзает, стремится. Но должны подтягивать и другие школы. Группируем образовательные центры, потому что хороших учителей много не бывает. В образовании у нас – заметная динамика. Есть педагоги, которые могут заразить тебя историей, географией, математикой или физикой», – заключил Воробьёв.Подмосковье занимает второе место в стране по качеству образования. В 2022 году у Московской области на Всероссийской олимпиаде школьников регион представляли более 477 тыс человек. В области было 309 победителей и призёров и заключительного этапа, а в 2023-м школьники получили 375 дипломов и второе место в России. Кроме того, Подмосковье показало лучший результат среди регионов по астрономии, завоевав 66 наград.
Читайте также:
Воробьёв: наша задача – сделать Подмосковье регионом-лидером
Школу в Верее 1860 года постройки откроют после капремонта 1 сентября
Воробьёв: строительство детской областной больницы идёт с опережением графика на год
Лора Луганская