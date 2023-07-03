Воробьёв поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и наградил отличившихся

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил областные награды отличившимся сотрудникам ГИБДД. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Госавтоинспекции, состоялось в Красногорске.
«Здесь присутствуют порядка 200 человек, но службу несут 5,7 тыс. Хочу сказать слова благодарности. Мы видим важность вашей работы. Очень рассчитываю, что именно командные действия будут и дальше приносить серьёзные результаты. У нас в Подмосковье была печальная статистика в рейтинге по числу погибших в ДТП, учитывая 47 тыс км дорог. Благодаря совместным усилиям последние 10 лет показываем неплохую динамику. Но задача – стремиться к нулю. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы оснастить вас техникой, видеонаблюдением», – обратился Воробьёв губернатор к сотрудникам Госавтоинспекции.В прошлом году Московская область поднялась на 20-е место среди регионов России по снижению смертности на дорогах. В 2016-м Подмосковье занимало 58 место. Показатель по числу погибших в автоавариях за первое полугодие 2023 года – наименьший за семь лет.
«Дорожная сеть нашего региона – одна из самых протяжённых и загруженных. Количество транспортных средств в области увеличивается с каждым годом. Вы уже 87 лет обеспечиваете порядок и безопасность на улицах и дорогах Подмосковья, защищаете права участников дорожного движения. Хочу в вашем лице поблагодарить каждого сотрудника за службу. Мы – единая команда со всем потенциалом для эффективной профилактики дорожно-транспортного травматизма, – сказал начальник УГИБДД Главного управления МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.Он поблагодарил Воробьёва за поддержку в сфере технической оснащённости подразделений.
Он вручил сотрудникам награды, в том числе ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени, Преподобного Сергия Радонежского, «За доблесть и мужество», почётные грамоты губернатора Московской области.
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