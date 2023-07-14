Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей

Московская область, Подмосковье, Андрей Воробьёв, губернатор
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных учителей, которые подготовили по шесть стобалльников. Это Елена Шароухова из Королёва, Максим Голубев из Долгопрудного и Евгения Сафонова из Сергиева Посада.
«Это рекорд в этом году! В Подмосковье также три учителя подготовили по пять стобалльников. Это большая работа. Спасибо! Всего в этом году у нас 84 педагога, у которых два и более выпускника получили высшие баллы на ЕГЭ. Все они получат по 150 тыс рублей», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Елена Шароухова более 27 лет работает учителем русского языка и литературы, а последние два года трудится в Лицее научно-инженерного профиля. В этом году максимальные баллы по русскому языку получили четыре её ученика, а по литературе – два.
Евгения Сафонова преподаёт русский язык и литературу в Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б. Ольбинского. Ребята под её руководством часто занимают призовые места на региональных и международных конкурсах.
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