Воробьёв поздравил ветерана из Серпухова Николая Козлова с 98-летием

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
«Ветеран уже более 55 лет живёт в Серпухове вместе с женой Зоей Павловной. У них четверо детей, восемь внуков и три правнука. Желаю Николаю Ивановичу и его большой семье крепкого здоровья! Мы знаем всех наших ветеранов, очень ценим, любим и безгранично благодарим за подвиги», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.
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