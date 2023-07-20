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Воробьёв поздравил ветерана из Серпухова Николая Козлова с 98-летием

20 июля 2023, 13:48

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Подмосковья Николая Ивановича Козлова, которому исполнилось 98 лет. Как отметил глава региона, это человек, прошедший войну от Москвы до Кёнигсберга, фронтовик и военный разведчик. Был четырежды ранен, а Победу встретил на линии фронта.
Воробьёв рассказал, что Николай Иванович – кавалер двух орденов Красной звезды, орденов Отечественной войны I и II степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он ведёт активный образ жизни, последние годы участвует в Параде Победы на Красной площади.
«Ветеран уже более 55 лет живёт в Серпухове вместе с женой Зоей Павловной. У них четверо детей, восемь внуков и три правнука. Желаю Николаю Ивановичу и его большой семье крепкого здоровья! Мы знаем всех наших ветеранов, очень ценим, любим и безгранично благодарим за подвиги», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что всего у нас в Подмосковье живут 886 ветеранов Великой Отечественной. Старшая из них – Роза Агмальевна Салихджанова из Мытищ, которой в октябре исполняется 106 лет.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#ветеран
#ВОВ
#Великая Отечественная война
#день рождения
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Предприятие по изготовлению и хранению подоконников реконструируют в Мытищах
20 июля 2023, 14:00

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Реконструкция производственно-складского комплекса для изготовления и хранения подоконников компании «Мёллер» будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Инвестиции застройщика в проект составляют 150 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь реконструкции составит 2,5 тысячи кв. метров. Здание расширят с помощью пристройки — здесь будут изготавливать и хранить подоконники на основе многослойного ламината, формообразующего профиля, специальной подоконной доски, защитной плёнки и склеивающей смеси. Будет создано 60 рабочих мест.

Предприятие АО «Мёллер»  специализируется на производстве подоконников по немецкой технологии.


Работы по реконструкции объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В городском округе Истра строят комплекс по производству альпинистского оборудования.

#Строительство
#ЦСС
#Мытищи
#реконструкция
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В Котельниках прошли обыски и проверки по делу о нелегальной миграции
20 июля 2023, 12:59

Фото: РИА Новости / Таисия Лисковец

Сотрудники Следственного комитета и МВД России провели обыски и рейды в Котельниках по уголовному делу об организации незаконного пребывания мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Следственные действия проведены на предприятиях и по местам жительства их руководителей. Правоохранители установили, что руководство расположенных в городе предприятий организовало незаконное пребывание мигрантов в России, предоставило им работу без приобретения патента и места размещения в нежилых помещениях фирмы», – говорится в сообщении. 
В СКР уточнили, что обыски провели по 26 адресам, в том числе в так называемых «резиновых» квартирах и на предприятиях. Одному предпринимателю уже предъявлено обвинение. 
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил руководству подмосковных муниципалитетов, где жители жаловались на поведение мигрантов, провести широкое обсуждение этой проблемы и совместно найти решение. Он напомнил о связанной с мигрантами ситуации в Котельниках была, требующей внимательного подхода.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Котельники
#мигранты
#СКР
#МВД
#уголовное дело
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Wylsacom: из блогеров делают злодеев, чтобы отвлечь от текущих проблем
20 июля 2023, 12:57

Фото: IStock/blinow61

В телеграм-каналах появилась информация, что блогера Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов) проверяют на неуплату налогов. Он рассказал «Радио 1» подробности проверки.
По словам собеседника, проверка со стороны налоговой службы проходила недавно. Валентин Петухов отметил, что вопросов со стороны инспекторов не возникло. 
«Думаю, что речь идёт просто о проверке всех блогеров. Но у меня есть вопросы к подаче подобной информации. Из блогеров или инфобизнесменов делают каких-то злодеев, чтобы на их фоне люди отвлекались от текущих проблем. Не совсем понятна такая постановка вопроса. У нас нарушается законодательство повсеместно. Рекламируются казино, букмекерские конторы, но никому до этого дела нет», — сказал Wylsacom. 
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#блогер
#налоговая
#проверка
#Wylsacom
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На крупнейшем подмосковном пересадочном узле «Железнодорожная» установят 16 эскалаторов
20 июля 2023, 12:51

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

На станции «Железнодорожная» будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), которая является крупнейшим транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) в Подмосковье, будут установлены 16 эскалаторов и восемь лифтов.
Информация об этом появилась в телеграм-канале ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). В сообщении указано, что общая площадь обновленного ТПУ составит почти 6 тысяч квадратных метров. Новый терминал и четыре пассажирских платформы смогут обеспечить перспективный пассажиропоток в количестве 23,5 тысячи человек в утренний час пик.

Уже построены две новые платформы с навесами во всю длину, возведены основные конструкции южного вестибюля и первой части конкорса (распределительный зал для пассажиров). Начались отделочные работы. Также на станции укладываются новые пути и стрелочные переводы. Открытие к запуску запланировано на сентябрь. 

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#узел
#станция
#эскалатор
#лифт
#пассажир
#платформа
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В подмосковном курорте «Новая Истра» построят здание столовой
20 июля 2023, 12:45

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство здания столовой курорта «Новая Истра» в селе Лучинское городского округа Истра.
Застройщиком проекта выступит АО «Санаторий Истра», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь застройки — 815 кв. метров. Новое здание предназначено для обслуживания до 240 человек в день при трёхразовом питании по системе шведский стол. Завершение строительных работ планируется на апрель 2024 года.

«АMAKS Курорт «Новая Истра» расположен в 42 км от МКАД на территории бывшей усадьбы Гликерии Коротаевой. Номерной фонд курорта представлен 218 номерами разных категорий.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Истра
#строительство
#Новая Истра
#ЦСС
#столовая
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Офицер Липовой заявил, что в сфере воинского призыва «всё либерально размыто»
20 июля 2023, 12:32

Фото IStock/Svetlana Parnikova

В Госдуме одобрили ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП, согласно которым в России повысятся штрафы за неоповещение или неявку в военкоматы. По последнему пункту гражданам может грозить до 50 тысяч рублей.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России и генерал-майор Сергей Липовой рассказал «Радио 1», что это лишь промежуточный этап. Он призвал ужесточать наказание дальше, чтобы россияне «поняли ответственность перед страной».  
«Частичная мобилизация выявила огромный пласт проблем по нашим мобилизационным ресурсам. Я считаю, что меры нужно ужесточать, чтобы гражданин чувствовал свою ответственность перед страной, обществом, которое его родило и воспитало, выучило. Чтобы в случае угрозы он выполнял свой конституционный долг и был готов встать на защиту», — сказал Липовой.
Офицер подчеркнул, что россияне нередко игнорировали правила по призыву на воинскую службу. Ужесточение правил помогут «отрезвить» отдельные группы граждан.
«На сегодняшний день это всё либерально размыто. Кампания по частичной мобилизации показала, что до граждан просто не доходит вся степень и мера ответственности, поэтому я считаю, что эти меры отрезвят отдельные группы несознательно молодёжи», — заключил собеседник.
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#Сергей Липовой
#призыв
#военкомат
#штраф
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МЧС: Частота взрывов на военном полигоне в Крыму снижается
20 июля 2023, 12:25

Фото: istockphoto/Distortion Media

Ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма постепенно стабилизируется. Отмечается заметное снижение частоты детонации боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Из-за пожара на полигоне был перекрыт участок трассы А-291 «Таврида». Также принято решение эвакуировать более 2 тысяч человек из четырех сел, расположенных в окрестностях полигона. Сотрудники экстренных служб продолжают обеспечивать пожарную безопасность в ближайших населенных пунктах: Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское, Бабенково. В некоторых из них начата проверка с целью выявления повреждений и обнаружения взрывоопасных предметов. По результатам проверки будет принято решение о возвращении людей в свои дома.

В министерстве обороны РФ готовятся приступить к тщательному обследованию территории полигона, исходя из результатов которого будут разработаны соответствующие рекомендации для местного населения.

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#мчс
#полигон
#пожар
#трасса
#детонация
#проверка
#население
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Химкинский Институт ядерной медицины стал одним из лидеров по лучевой терапии
20 июля 2023, 12:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

По данным рейтинга международного агенства по атомной энергии, структурное подразделение «Институт ядерной медицины» АО «Медицина» в Химках в четвертый раз вошло в число лучших клиник мира по лучевой терапии.
Специалисты Института применяют лучшие практики лечения и диагностики онкологических заболеваний. Для эффективного лечения и диагностики специалисты используют современное оборудования, а для точности исследований рентген-снимков, в качестве второго мнения применяют искусственный интеллект, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Такого, как химкинский центр, нет ни в Москве, ни в Европе. А радионуклидной терапии, как в Химках, нет даже в Швейцарии. Мы применяем точно такие же протоколы, что и передовые страны мира. Приезжают к нам и жители других регионов. Едут даже с Камчатки и Ямала, не говоря уж о Центральной России. Несмотря на дальние расстояния, люди готовы ехать сюда, потому что почувствовали, что это лечение им помогает», —  рассказал основатель Института ядерной медицины, президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.  
Амбулаторные карточки остались в прошлом, в Институте ядерной медицины используют планшеты, куда подгружена вся история болезни пациента и результаты исследований. 

Здание Института снабжается электроэнергией с помощью солнечной генерации и автономной системы энергообеспечения, что соответствует международным стандартам «зеленых» объектов.

​Получить консультацию или лечение в Институте можно бесплатно, при наличии ​паспорта, СНИЛС и полиса ОМС. 

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#Химки
#ядерная медицина
#атомная энергия
#Институт ядерной медицины
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Юрист Краснов рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
20 июля 2023, 12:19

Фото: iStock/nevodka

Юрист Юрий Краснов в беседе с газетой «Вечерняя Москва» рассказал, что делать, если вы перевели деньги мошенникам.
В Госдуме были введены поправки в закон, согласно которым банк обязан вернуть деньги клиенту, если доказан перевод денег мошенникам. Чтобы подтвердить это, необходимо обратиться в полицию. Там отследят совершение денежного перевода.
И если личности преступников станут известны, в их в отношении возбудят уголовное дело по статье «Мошенничество».

Однако нужно действовать оперативно, поскольку мошенники быстро меняют номера телефонов и реквизиты. Важно обратиться в полицию как можно быстрее после совершения перевода, посоветовал эксперт «Вечерней Москвы».

Ранее сообщалось, что мошенники вышли на новый уровень. Они взламывают аккаунты пользователей социальных сетей и мессенджеров и отправляют их знакомым фотографии фейковых банковских карт с просьбой выслать некую сумму. 

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#мошенничество
#банк
#Россия
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