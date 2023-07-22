Воробьёв поздравил всех причастных с днем рождения ОЭЗ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
22 июля исполняется 18 лет новому формату промышленности и производства — особым экономическим зонам (ОЭЗ). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале.
Сегодня Подмосковье — лидер по числу ОЭЗ в России. В Московской области находится пять ОЭЗ: три промышленно-производственного типа «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат» и два технико-внедренческого типа «Исток» во Фрязине и «Дубна».
Андрей Воробьёв поздравил резидентов, инвесторов и работников с этим особенным днем.
Сообщается, что за все время работы ОЭЗ в регионе резиденты создали 9 тыс. рабочих мест, инвестиции составили 131,5 млрд, а налоговые отчисления — 33 млрд рублей.
Воробьёв отметил, что ОЭЗ — это драйверы промышленного и технологического развития, где создаются комфортные условия для производителей. Он также подчеркнул, что в этом помогает: готовая инфраструктура, управляющие компании, решающие хозяйственные вопросы резидентов и особый налоговый режим.
Губернатор дополнил, что каждый 5 резидент ОЭЗ в России — это резидент областных ОЭЗ. В прошлом году присоединились16 новых инвесторов, 4 из них уже запустили производство.
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Андрей Воробьёв поздравил резидентов, инвесторов и работников с этим особенным днем.
«Мы вместе много добились», — пишет Воробьёв.
Сообщается, что за все время работы ОЭЗ в регионе резиденты создали 9 тыс. рабочих мест, инвестиции составили 131,5 млрд, а налоговые отчисления — 33 млрд рублей.
Воробьёв отметил, что ОЭЗ — это драйверы промышленного и технологического развития, где создаются комфортные условия для производителей. Он также подчеркнул, что в этом помогает: готовая инфраструктура, управляющие компании, решающие хозяйственные вопросы резидентов и особый налоговый режим.
Губернатор дополнил, что каждый 5 резидент ОЭЗ в России — это резидент областных ОЭЗ. В прошлом году присоединились16 новых инвесторов, 4 из них уже запустили производство.
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Екатерина Коршунова