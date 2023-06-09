Воробьёв поздравил жителей Московской области с Днём наукоградов

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
«Королёв, Дубна, Реутов, Протвино, Пущино, Черноголовка, Жуковский, Фрязино. Каждый город – это концентрация интеллекта и новаторства, прогресса и высоких компетенций. Это авторитетные научные школы, исследовательские центры и предприятия. Это прорывные проекты и уникальная инфраструктура, как установка NICA в Дубне, которую запускаем в этом году, как синхротрон-лазер, который планируем создать вместе с Курчатовским институтом в Протвине», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
«Мы тоже стараемся помогать, чтобы наука двигалась вперёд, и качество жизни не отставало. На многих территориях есть запрос на современное жильё, обновление коммунального хозяйства и благоустройство. Именно для этого формируется Большой Серпухов – крупнейший наукоград России. Постараемся, чтобы все наши наукограды становились комфортнее, уютнее и красивее», – заключил Воробьёв.Ранее «Радио 1» сообщало, что на развитие подмосковных наукоградов в 2023 году направили 360 млн рублей.