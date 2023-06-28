Воробьёв пожелал мусульманам в Курбан-байрам удачи в добрых начинаниях

«Это один из главных исламских праздников, который напоминает о высоких духовных ценностях, вдохновляет на добрые дела. Он укрепляет нравственные начала в жизни, учит душевной щедрости и милосердию, дарит радость общения с близкими. Взаимная помощь, благотворительность, забота о тех, кому особенно трудно, – давние традиции, которым следуют мусульмане Подмосковья», – говорится в сообщении.





«Пусть ваши молитвы хранят наших защитников, придают им уверенности и сил. Желаю вам здоровья, благополучия, взаимопонимания в семьях, успехов в работе и удачи во всех добрых начинаниях», – заключил глава региона.

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Курбан-байрам – один из главных исламских праздников, напоминающий о высоких духовных ценностях. Об этом говорится в поздравлении губернатора Московской областив адрес мусульман Подмосковья.Воробьёв подчеркнул, что сегодня последователи ислама многое делают для участников специальной военной операции и их семей. Они собирают вещи и продукты, выезжают с гуманитарными миссиями в зону СВО, оказывают духовную поддержку.Праздник Курбан-байрам в этом году отмечается с 27 июня по 1 июля. Он посвящён окончанию хаджа – паломничества в Мекку и её окрестности.Ранее, что мусульман с праздником Курбан-байрам поздравил Владимир Путин.