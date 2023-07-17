Воробьёв представил врио Раменского городского округа Ханина

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Ещё одно назначение касается Раменского городского округа, всем нам хорошо известно, – большого, важного, с предприятиями, с большой территорией. Николай Александрович, вы работали в Кашире с 2021 года. Раменский округ весьма сложный, как и все. Прошу вас активно встречаться с жителями, с руководителями разных подразделений – школы это или здравоохранение», – заявил губернатор в ходе совещания с руководством правительства региона и главами городских округов.Воробьёв посоветовал Ханину с самого начала выстроить правильные коммуникации с жителями и с руководителями предприятий муниципалитета.
«На территории округа – много очень важных предприятий. Если будет изначально правильно выстроена коммуникация, то вероятность успеха очень велика. Если это будет сделано криво и косо, то и результат будет соответствующим. Обязательно приеду к вам в летний период. Николай, вперёд и с песней, как говорят», – сказал глава региона.Ранее «Радио 1» сообщало, что Николай Ханин был назначен временно исполняющим обязанности главы Раменского городского округа. Виктор Неволин сложил полномочия главы муниципалитета.
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