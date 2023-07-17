Воробьёв представил врио Раменского городского округа Ханина

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать по номеру «112» полицию, пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».



Для оперативного реагирования на вызов заявителя, оператору необходима следующая информация: характеристика происшествия — что случилось, какая требуется помощь и точный адрес места происшествия. Нельзя отключать телефон до того момента, как оператор не сообщит, что вызов принят.



При каких условиях можно звонить по номеру «112»: при обнаружении запаха газа, при пожаре, при дорожно-транспортном происшествии, если человек стал жертвой домашнего насилия, вы стали свидетелем преступления, при нарушениях общественного порядка, требование скорой медицинской помощи и другое.

При каких ситуациях не нужно звонить на единый номер спасения: инциденты или преступления, произошедшие когда-то в прошлом, ситуация, не требующие оперативного реагирования, такие как: лай собак, перебои в электричестве, громкий разговор, а также выполнение пробного вызова по номеру «112».

Если вы набрали на номер единой службы спасения по случайности, то не нужно сразу вешать трубку, необходимо сообщить оператору, что номер набран случайно.