Путин дал старт движению по МЦД-4

Фото:пресс-служба губернатора и правительства МО
Президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Вместе с ними в церемонии принял участие и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Открытие произошло по видеосвязи.
«Эта ветка связывает восток с западом. Наши жители пользуются ежедневно этим сообщением. Качество подвижного состава и вокзала, на котором мы сейчас находимся, и все, что связано со стоимостью, имеет определяющее значение», - рассказал глава Подмосковья.
Он подчеркнул, что благодаря мэру Москвы Сергею собянину будет радикально снижена стоимость на билет. Воробьев уточнил, что стоимость проезда составляла от 150 до 200 рублей, а теперь снизится до 65 рублей. По словам Воробьева, это открытие МЦД-4 является очень важным событием для жителей Московской области.
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Элина Позднякова