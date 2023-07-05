Воробьёв призвал вовлечь все подмосковные школы в олимпиадное движение

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает необходимым вовлечь все 1,5 тыс подмосковных школ в олимпиадное движение. Об этом он заявил в Можайске, куда он приехал проверить готовность школы №2 к открытию после капремонта 1 сентября.
«У нас в этом году дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растём ежегодно по количеству медалей. Всё это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Необходимо, чтобы все наши почти 1,5 тыс школ вовлекались в олимпиадное движение. Смысл его заключается в том, что ты приобретаешь навык побеждать», – сказал глава региона.За три предыдущих учебных года ученики СОШ №2 заняли 20 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. А одна из учениц, 10-классница Кира Сухарникова, стала лауреатом именной стипендии губернатора в сфере образования.
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