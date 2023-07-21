Воробьёв проверил готовность к открытию обновлённого парка «Взлёт»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы активно строим парки. Сейчас их184, и дальше – большая программа. Каждый год открываем по 10-12 парков. Это территории площадью от 30 до 180 га. Там можно отдыхать, заниматься спортом. Есть места для работы малого бизнеса, услуг – тренеры, прокат, всё, что касается торговли, ресторанов, кафе. Задача – чтобы в каждом городском округе, небольшом населённом пункте был сквер или парк», – отметил губернатор.Он добавил, что президент поддержал идею подмосковных властей обустраивать парки в лесах.
«Раньше это были заброшенные территории. Сейчас мы их благоустраиваем. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% – лес. Хочется, чтобы было чисто, безопасно и доступно для жителей. Нам очень важно, чтобы жизнь каждого парка была содержательной. Во «Взлёте» хватает места и для детей, и для взрослых. Много различных спортивных возможностей – волейбол, баскетбол, теннис, футбол. Уже сейчас в парке достаточно много людей, а завтра, в день открытия, будет еще больше», – сказал Воробьёв.Приводить в порядок территорию на площади 35 га начали в прошлом году. Комплексное благоустройство затронуло спортивный клуб «Авиатор» и лес у пруда Лесной.
«Это шестая парковая территория в округе. Она граничит с аэропортом Домодедово. Основная точка притяжения – пруд Лесной с видом на взлетающие самолёты. Работы начали в марте прошлого года. Привели в порядок зону отдыха у воды, сделали спортивный кластер – многофункциональную площадку, теннисный корт, зону воркаута с турниками и тренажёрами, детскую игровую площадку. Также здесь большая зона выгула собак, где можно отпустить домашних животных побегать», – рассказала директор парка Юлия Смирнова.Также в рамках проекта был обновлён стадион на территории спортклуба «Авиатор», организованы дополнительные площадки для занятий спортом. В августе там установят трибуны для зрителей.
Также в городском округе Домодедово в этом году начали благоустраивать лесопарк Гальчино. Работы планируют завершить в III квартале этого года.
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