Воробьёв: расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат осенью 2024 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Расчистку Малаховского озера в Люберцах планируется завершить к ноябрю следующего года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как идут работы.
Малаховское озеро – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Однако за долгие годы в озере скопились ил и мусор. Масштабные работы стартовали в этом году, а завершить их рассчитывают 31 октября будущего года.
Площадь озера превышает 14 га. Первый этап расчистки завершится до конца октября этого года. В порядок приведут 570 м русла Македонки. Вторая стадия предусматривает расчистку самого озера, спуска к нему и рекультивацию нарушенных участков.
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«Работы планируем закончить осенью следующего года. Конечно, для жителей будет несколько непривычно – приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объём ила. А когда водоём наполнится – специалисты говорят, что это произойдёт уже в первый паводок, – живность вернётся из русла выше по течению. Будем делать всё максимально аккуратно и бережно, чтобы сохранить уникальную экосистему этого легендарного места», – пообещал Воробьёв во время общения с жителями.
«Подрядчик уже проводил на территории области очистку проточных водоёмов, и опыт у него есть. Объект непростой, здесь порядка 146 тыс кубометров донных отложений. Уже около 3 тыс «кубов» донника мы вывезли. Нашли на дне автомобиль, покрышки, понтон и деревья. Также обнаружили черепах – их, скорее всего, сюда приносили жители», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Вновь наполнить озеро водой планируется к лету 2025 года.
«Я живу здесь почти 50 лет и столько же рыбачу. Конечно, чистить озеро надо – в последний раз это делали очень много лет назад. Хорошо, что по берегам уже собрали крупный мусор», – сказал местный житель Михаил Мелкумов.«Малаховское озеро» – это ещё и одноимённый парк. В 2019-2020 годах там проложили велодорожки, обустроили сеть тропинок, освещение, лавочки, поставили детские и спортивные площадки. На западной и южной сторонах озера появились смотровые площадки.
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Лора Луганская