Воробьёв раскритиковал работу по вывозу мусора в малых населённых пунктах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Заключение контрактов в СНТ и деревнях по вывозу мусора по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Этому вопросу нужно уделять больше внимание, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Контрактация в садовых некоммерческих товариществах и в деревнях по-прежнему неудовлетворительная. Прошу вас обратить на это внимание – именно на малые населённые пункты, которые, в том числе, находятся на значительном удалении», – подчеркнул в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.По словам Воробьёва, существует целый ряд населённых пунктов в области, где этот вопрос недостаточно отлажен.
Читайте также:
Воробьёв: шесть подмосковных школ и детсад запаздывают с капремонтом
Воробьёв: подготовка ЖКХ в Подмосковье к зиме выполнена уже более чем на 40%
Воробьёв: четверть ВРП производят малый и средний бизнес Подмосковья
Лора Луганская