Воробьёв рассказал детям участников СВО, что главное в работе губернатора

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор навестил детей в оздоровительном комплексе «Литвиново»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил детей участников СВО в оздоровительном комплексе «Литвиново». Дети задали ему множество вопросов – каким губернатор был в детстве, кем мечтал стать, общается ли со школьными друзьями, какие у него любимые виды спорта, книги, парк и город в Подмосковье, есть ли домашние животные, трудно ли быть губернатором.
Ранее губернатор рассказал, что в Подмосковье выделили 3 тыс путёвок в лагеря для детей участников СВО.
«Быть губернатором тяжело и ответственно, но главное – любить то, что ты делаешь. Очень важно в жизни каждому заниматься своим делом. Если ты его любишь, делаешь с удовольствием, это одно. А если не любишь свою работу – беда. Не случайно говорят: счастье – это, когда ты радостно идёшь утром на работу и вечером с удовольствием возвращаешься домой. Поэтому хочу, чтобы все вы нашли своё призвание. Есть ещё один важный принцип в жизни: чтобы не место красило нас, а мы красили место», – поделился Воробьёв.
Лора Луганская