Воробьёв рассказал, чем руководствуется в своей работе

«Всё, что прозвучало сегодня, – составляющие нашей ежедневной работы, работы нашей команды, то, за что мы отвечаем перед жителями Подмосковья. 10 лет назад президент впервые доверил мне выдвигаться. Он сказал: «Главное, зачем ты находишься на этом посту, – это служить людям». И 1 июня, когда я снова обратился к нему за поддержкой, президент сказал: «Главное, – показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось, и объективно и по-честному говорить, что планируется сделать и за счёт чего», – поделился губернатор.





«Эффективность, чуткость, внимание обеспечивают успех. Это доказало время. Жизнь изменчива. Появляются новые вызовы. Мы должны оправдывать ожидания жителей и уметь держать темп перемен. Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своём месте, от наших совместных усилий зависит не только строительство дорог и работа поликлиник. От этого зависит самое главное – наша Победа. Мы и дальше будем делать всё, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна сильнее», – заключил Воробьёв.

Губернатор Московской областирассказал, чем старается руководствоваться в своей работе. Приоритеты своей команды он обозначил, завершая выступление с ежегодным обращением к жителям региона.По его словам, этим от и старается руководствоваться в своей работе. Каждая поездка, каждый разговор с жителями у него и у членов команды – ключевой элемент работы.Ранеесообщало, что 7 июня Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Глава Подмосковья рассказал об итогах работы за последние годы, обозначил планы и задачи на ближайшие годы.