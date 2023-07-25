Воробьёв рассказал, в какие направления социальной работы нужно привлекать гранты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье активно ведётся работа с молодёжью и НКО по грантам. В последние годы за счёт различных конкурсов удалось привлечь в регион около 670 млн рублей. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Люберцах с руководителями молодёжных организаций региона.
Речь идёт не только о грантах на развитие молодёжной политики и молодёжных проектов, но и для таких направлений, как волонтёрство, соцзащита и культура. Представитель движения «Волонтёры Подмосковья» Егор Балёв из Наро-Фоминского городского округа в этом году стал обладателем двух грантов.
Он поинтересовался у губернатора, в какое направление стоит привлекать гранты в будущем.
Воробьёв отметил, что в Подмосковье эта работа ведётся – например, благодаря филиалу государственного Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.
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«Вы уделяете нам время, заботитесь о молодёжи, а мы привлекаем федеральные средства. Хочу показать на собственном примере: мы с командой привлекли несколько грантов, создадим пятиэтажные муралы с подмосковными героями СВО и с ветеранами Великой Отечественной войны. Также сделаем большой культурный фестиваль», – поделился планами Балёв.
«Всё, что связано с СВО – тема особо чувствительная. Поэтому семьи, дети, ребята, которые нуждаются в помощи, – в приоритете. Но мы не должны забывать и про креативные направления. Особое внимание всегда уделялось детям с ограниченными возможностями здоровья. Помощь пожилым – тоже очень доброе дело, она должна остаться. Важная тема экология», – перечислил Воробьёв.Руководители ресурсных центров по поддержке добровольчества «Волонтёры Подмосковья» Екатерина Скорикова из Одинцова и Никита Ильичёв из Пушкина рассказали, как собирают помощь и доставляют на передовую.
«Мы каждый месяц сопровождаем фуры, доезжаем до прифронтовых сёл в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Заезжаем туда, где нет даже магазинов, отвозим помощь мирным жителям, получаем слова благодарности. Отвозим помощь и бойцам. Мы взяли на попечение госпитали, ветеранов, детей-инвалидов из прифронтовых районов, помогаем храмам, социальным центрам. С нами всегда представитель Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. В Донбассе мы создали движение «Волонтёры Подмосковья», – рассказала Скорикова.Ильичёв поблагодарил губернатора и его команду за содействие в этой работе. Он поднял ещё один вопрос – о работе с участниками СВО, которые возвращаются с передовой.
Воробьёв отметил, что в Подмосковье эта работа ведётся – например, благодаря филиалу государственного Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.
«Туда ежедневно приходит более 20 человек. Часть – по вопросам выплат, юридической помощи, оформления документов. Но всё больше вернувшихся ребят интересуются трудоустройством. Встречи с такими парнями, понюхавшими пороха, востребованы в школах. Они всегда полезны детям», – поделился губернатор.Молодёжь составляет четверть от общей численности населения Подмосковья. В регионе – 2,25 млн жителей в возрасте от 14 до 35 лет. В области создано более 400 молодёжных организаций и 171 молодёжное движение.
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Лора Луганская