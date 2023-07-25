Воробьёв рассказал, в какие направления социальной работы нужно привлекать гранты

Уникальное достояние России или повсеместный сжигатель? Оружие ТОС-1А «Солнцепёк» представляет собой огнемётную систему, которую любят и уважают все военные и просто специалисты по оружию. Это установка, аналогов которой практически нет во всём мире. О том, почему оружие впечатляет своими боевыми характеристиками всех друзей и врагов, — в разборе «Радио 1».