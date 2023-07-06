Воробьёв: реконструкцию центрального парка в Ступине завершат в июле

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Реконструкция центрального парка городского округа Ступино завершится уже в первой декаде июля. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе программы «Подмосковье. Работаем» в прямом эфире радио Sputnik.
Жительница Ступина записала для главы региона видеообращение. Она попросила поменять неудобные скамейки на главной аллее обновлённого парка.
Торжественное открытие парка запланировано на предстоящую субботу, анонсировал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. По его словам, открытие совпадет с празднованием Дня семьи, любви и верности.
Губернатор Подмосковья передал наилучшие пожелания жителям Ступина и пожелал им любви, верности и крепкой семьи.
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«Мы приняли решение убрать эти скамейки со значительным наклоном назад и поставить хорошие», – заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Губернатор Подмосковья передал наилучшие пожелания жителям Ступина и пожелал им любви, верности и крепкой семьи.
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Лора Луганская