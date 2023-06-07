Воробьев: С 1 июля бюджетникам в Подмосковье проиндексируют зарплаты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы понимаем, что педагоги, врачи, медсестры, педагоги – это особенные профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое. С 1 июля мы поддерживаем отдельные категории работников. Медикам, соцработникам, работникам культуры мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10%», - рассказал Воробьев.
«В итоге, выигрывает ребенок, который имеет высокие знания и планирует поступить в достойные и хорошие вузы. С 1 июля мы введем доплаты руководителям, педагогам 10 лучших колледжей Подмосковья. Так, педагоги школ искусств получат доплаты, - подчеркнул Воробьев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 800 дополнительных бюджетных мест появятся в колледжах Подмосковья.