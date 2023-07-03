Воробьёв: шесть подмосковных школ и детсад запаздывают с капремонтом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
1 сентября уже близко, однако в «красной» зоне по капремонту в Подмосковье находятся шесть школ и детский сад. Такую статистику привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Если нужны какое-то дополнительная помощь и внимание от профильного регионального министерства или меня лично, можете рассчитывать. Но все эти школы, судя по вашим докладам, должны были быть готовы. Поэтому сейчас время ещё есть, впереди два месяца. Проблемы с вводом школ, в частности, возникли в Кашире, Лосино-Петровском, Сергиево-Посадском округе, Егорьевске и Люберцах», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Губернатор подчеркнул важность своевременного капремонта в школах и детских садах.
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Лора Луганская