Воробьёв: создание трёх подмосковных образовательных кластеров завершится до конца года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также, по его словам, в области создают и развивают три образовательных кластера: на базе Гимназии им. Примакова в Одинцове; на базе Физтех-лицея в Долгопрудном; а также новый проект – Технолицей имени Долгих в Истре. Его открытие планируется на 1 сентября.
«При поддержке президента мы закончим в этом году строить наши образовательные центры. Очень надеюсь, что туда мы сможем привлечь самых талантливых учителей, как и в новые школы, которые мы открываем», – заявил Воробьёв.Ранее губернатор объявил о повышении зарплаты для 110 тыс бюджетников с 1 июля.