Воробьев: В этом месяце в Подмосковье открылись две молочные фермы

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За минувший месяц в Московской области открыли две животноводческие фермы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире «Россия 24».
«В этом месяце мы открыли две большие молочные животноводческие фермы», - прокомментировал ситуацию Воробьев.
Он также отметил, что фермы полностью соответствуют всем мировым стандартам.
Напомним, молочная ферма, которая располагается в городском округе Шаховская, выиграла грант «Семейная ферма» на расширение хозяйства. На деньги, полученные от гранта, планируется увеличить поголовье животных и расширить хозяйство.
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