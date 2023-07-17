Воробьёв: в Подмосковье этим летом откроют около полутора десятков пространств для отдыха

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Летом в Подмосковье будет открыто около полутора десятков благоустроенных парковых пространств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он распорядился уделить особое внимание их качественному обслуживанию.
«Этим летом мы открываем 13-14 больших пространств. Значит, они должны работать и обслуживаться качественно. Тропинки, туалеты, парковки – всё это функция тех, кто руководит этими пространствами. Поэтому, уважаемые главы, уделяйте этому внимание. Всё это очень востребовано, как и отдых у воды», – сказал Воробьёв на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.Он отметил значительный рост посещений подмосковных парков.
«Большой, регулярный запрос жителей – всё, что касается зон отдыха, комфортного проведения времени и летом, и зимой, и в выходные, и в каникулы, и в отпуск. Очень приятно что эти проекты сдаются вовремя, надо отдать должное профильному министру и подрядчикам. Мы видим по цифрам, а я их получаю регулярно, что идёт активный рост посещений наших парков», – сказал глава региона.Воробьёв также предложил создать «дорожную» карту решения вопросов обеспечения комфортного отдыха жителей Подмосковья.
«Хочу обратить внимание, что все пространства должны работать и должны быть комфортными. Вы знаете, что было большое голосование по благоустройству. Проголосовали по 200 тыс человек. Все желания и рекомендации должны быть выполнены. Хотел бы, чтобы мы имели «дорожную карту» – где, что и когда мы можем обеспечить», – отметил губернатор.Он напомнил, что подмосковные власти предложили поправки в федеральные законы, которые обеспечили бы возможность работы малого бизнеса по оказанию услуг в парках, которые очень востребованы в каждом городском округе.
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Лора Луганская