Воробьёв: в Подмосковье выделили 3 тыс путёвок в лагеря для детей участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор навестил детей в оздоровительном комплексе «Литвиново»
В Подмосковье в этом году выделили 3 тыс путёвок в летние лагеря для детей участников спецоперации. Об этом заявил губернатор Московкой области Андрей Воробьёв, навестивший детей участников СВО в оздоровительном комплексе «Литвиново».
В лагере организован бесплатный отдых для ребят, родители которых служат в новых регионах России. Лагерь расположен под Наро-Фоминском, сейчас там отдыхают около 300 детей из 37 городских округов. Предусмотрено шесть смен по две недели каждая.
«Литвиново» входит в тройку лучших детских лагерей Подмосковья. Он открылся в 1955 году. С тех пор в нём появлялись новые корпуса, спортивные объекты и кружки. Сегодня там есть всё, что нужно для комфортного полезного отдыха в окружении природы.
Ребята рассказали губернатору, что все отряды в лагере названы в честь подмосковный городов: «Одинцовцы», «Наро-Фоминцы», «Красногорцы», «Пушкинисты», «Химчики», «Электроники», «Звездочки». У каждого – свой гимн. Дети узнают историю и символику, интересные факты, связанные с этими населёнными пунктами.
Ранее Воробьёв заявлял, что детям участников СВО предоставят преимущества при отправке на отдых в оздоровительные лагеря.
В лагере организован бесплатный отдых для ребят, родители которых служат в новых регионах России. Лагерь расположен под Наро-Фоминском, сейчас там отдыхают около 300 детей из 37 городских округов. Предусмотрено шесть смен по две недели каждая.
«Я приехал вас обнять, узнать, нравится ли вам здесь, какие есть пожелания. Вожатые и инструкторы говорили, что вы дружные, очень добрые, с удовольствием общаетесь друг с другом, и это очень приятно. В этом году мы выделили 3 тыс путевок для тех ребят, чьи папы сейчас защищают нашу страну в зоне СВО. Ваша смена – вторая. До её окончания 29 июня осталась буквально пара дней. Уезжать и расставаться, наверное, очень не хочется. Но главное, что у вас здесь появились друзья», – сказал Воробьёв.Губернатор проверил условия проживания ребят, ознакомился с их досугом, ответил на вопросы и угостил мороженым.
«Литвиново» входит в тройку лучших детских лагерей Подмосковья. Он открылся в 1955 году. С тех пор в нём появлялись новые корпуса, спортивные объекты и кружки. Сегодня там есть всё, что нужно для комфортного полезного отдыха в окружении природы.
«На территории – 14 детских спальных корпусов. В комнатах со всеми удобствами располагаются по четыре – шесть человек. В нашем лагере – два крытых бассейна, два спортзала, тренажёрный и бильярдный залы, аэрохоккей, открытые спортивные площадки. Есть полоса препятствий для сдачи норм ГТО. Имеется библиотека, действуют кружки по таким направлениям, как актёрское мастерство, рукоделие, хореография, музыка и литература», – рассказал директор лагеря «Литвиново» Дмитрий Еремейцев.В лагере работает психологическая служба, за каждым отрядом закреплён специалист, оказывающий психологическую помощь в течение всей смены.
Ребята рассказали губернатору, что все отряды в лагере названы в честь подмосковный городов: «Одинцовцы», «Наро-Фоминцы», «Красногорцы», «Пушкинисты», «Химчики», «Электроники», «Звездочки». У каждого – свой гимн. Дети узнают историю и символику, интересные факты, связанные с этими населёнными пунктами.
Ранее Воробьёв заявлял, что детям участников СВО предоставят преимущества при отправке на отдых в оздоровительные лагеря.
Лора Луганская