Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью главы Подольска Жарикова

Фото: сайт Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 47-летнего главы Подольска Дмитрия Жарикова.
«Сегодня не стало нашего коллеги, главы Подольска Дмитрия Жарикова. Молодой, ответственный, с чутким сердцем. Мои глубокие соболезнования родным и близким», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Напомним, 10 октября стало известно о смерти главы Подольска Дмитрия Жарикова. Ему было всего 47 лет. По предварительным данным, у Жарикова оторвался тромб, это и стало причиной смерти. Глава Подольска не вышел из своего дома, тогда его водитель проник в помещение через окно и обнаружил Жарикова, который не подавал признаков жизнию. Он вызвал скорую, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
Читайте также:
Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов
Воробьёв распорядился не допускать сбоев при включении отопления в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил Владимира Путина с 71-летием
Элина Позднякова