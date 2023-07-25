Воробьёв встретился в Люберцах с молодёжным активом региона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московкой области Андрей Воробьёв встретился в Люберцах с руководителями молодёжных организаций региона. Это волонтёры, руководители ресурсных и социально-культурных центров, представители студенческих отрядов и движений, депутаты, члены муниципальных администраций. Они рассказали о своих проектах и инициативах, обсудили то, что сейчас волнует молодое поколение.
«В Московской области более 2 млн молодых людей, и мы должны разговаривать с ними на одном языке. Надеюсь, это у нас получается. Хочу поблагодарить вас за увлечённость. Здесь собрались разные ребята, с которыми мы встречались на мероприятиях, связанных и с творчеством, и с волонтёрством, и в других ситуациях. Вы очень многих объединяете, вдохновляете. Есть молодые люди, которым нравится общественная жизнь, они ею живут, и мы это очень ценим», – сказал Воробьёв.Председатель молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы Ашот Маргарян поблагодарил за благоустройство парка «Малаховское озеро». Теперь там проводят такие мероприятия, как пробежки и экологические акции. Маргарян также предложил организовать молодёжный центр, чтобы ребята собирались в нём обсудить свои проекты.
«Что касается места, где можно было бы встречаться, то самое важное, кто здесь будет собираться. Ведь можно проводить эти встречи и на открытом воздухе, и, допустим, в институте физкультуры. Но согласен, что такие места по интересам должны быть», – отметил глава региона.Такое молодёжное пространство создано в парке в Королёве, рассказала директор МЦ «Космос», руководитель местного ресурсного центра по поддержке добровольчества «Волонтёры Подмосковья» Мария Масик.
«У нас для ребят открыты и мастер-классы на воздухе, и есть место, где можно собраться. Нельзя не заметить перемены в нашем городе. Мы можем устраивать велозабеги на благоустроенных велодорожках, у нас появился отличный пруд в микрорайоне Юбилейный. А недавно территория парка усадьбы Крафта стала точкой притяжения для всех возрастов – и мам с детьми, и молодёжи, и пожилых людей», – рассказала Масик.Руководитель регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалёв поднял тему трудоустройства несовершеннолетних.
«14 плюс – это подростки, 16 плюс – студенты колледжей, которые очень хотят работать. На федеральном уровне законодательно были внесены поправки, и мы попросили помощь в регионе – либо как меру поддержки для предприятий, либо определить предприятия, которые могли бы принимать таких ребят на работу», – отметил Ковалёв.Он добавил, что сейчас разрабатывается идея создания платформы, базы для тех, кто ищет работу, и предприятий, готовых принять таких ребят.
Читайте также:
Воробьёв: расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат осенью 2024 года
Учебно-тренировочный комплекс МГАФК в Малаховке откроют этой осенью
Спортсмены из Химок завоевали медали международного турнира по парагребле
Лора Луганская