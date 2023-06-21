Воробьёв встретился в Зарайском кремле со священниками и прихожанами местных храмов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Обсудили поддержку бойцов СВО и их семей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился в Зарайском кремле с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, священниками и прихожанами храмов кремля. Он поблагодарил за добрые дела, которые делает Церковь для поддержки бойцов СВО, их семей и всех, кто нуждается во внимании и заботе.
На территории Зарайского кремля расположены храмы святителя Николая Чудотворца, построенный в конце XVII века, и святого Иоанна Предтечи, датированный началом XX века. 10 лет назад при содействии губернатора на Зарайскую землю удалось вернуть чудотворную икону Святителя Николая.
Сейчас в муниципалитете возрождают церковь Сошествия Святого Духа на апостолов, расположенную в деревне Моногарово. Этот храм связан с именем Фёдора Достоевского – писатель проводил детство в Зарайске и упомянул его в одном из романов. Сегодня церковь, где он причащался и где похоронен его отец, – объект культурного наследия федерального значения.
«В Зарайске создан штаб поддержки ребят и их семей. Огромную помощь оказывают и наши прихожане. В храме мы постоянно организуем сбор всего самого необходимого. С нашими волонтёрами отправляем это на передовую и в места подготовки бойцов», – сказал протоиерей.
Председатель межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Марк Ермолаев попросил содействовать организации курсов медиков-инструкторов для духовенства, чтобы священнослужители могли преподавать основы санитарной помощи в войсках.
Воробьёв поддержал идею и сказал, что подходящим местом для проведения таких курсов мог бы стать 179-й Ногинский спасательный центр МЧС.
В августе 2013 года губернатор передал в собор святого Иоанна Предтечи Зарайского кремля икону «Никола Зарайский». По поручению губернатора была проведена реставрация первоначального облика Зарайского кремля. Ранее он проверил ход благоустройства.
«Молитва помогает тем, кто сражается, даёт надежду, утешает родных. Церковь, православная вера – это то, что сегодня объединяет всех нас. Побеждать страх пред ненавистной разделённостью мира – так завещал нам игумен Земли Русской, преподобный Сергий Радонежский. Сейчас особенно важно быть вместе», – сказал Воробьёв.
Сейчас в муниципалитете возрождают церковь Сошествия Святого Духа на апостолов, расположенную в деревне Моногарово. Этот храм связан с именем Фёдора Достоевского – писатель проводил детство в Зарайске и упомянул его в одном из романов. Сегодня церковь, где он причащался и где похоронен его отец, – объект культурного наследия федерального значения.
«Глубочайший смысл Церкви: когда радость – мы все радуемся, когда скорбь – все скорбим. Андрей Юрьевич, мы видим вашу энергию, ваше отношение к жителям. Я сегодня наблюдал, как к вам подходили совершенно незнакомые люди, как вы общались с ними. Мы все желаем вам помощи Божьей, мы за вас молились, молимся и будем молиться», – сказал митрополит Павел.В восстановлении церкви в Моногарове активно участвовал благочинный храмов Зарайского округа Коломенской епархии, настоятель Никольского храма протоиерей Петр Спиридонов. Он также помогает собирать помощь для участников СВО. Ко Дню Победы протоиерей привозил бойцам походную икону Николая Чудотворца.
«В Зарайске создан штаб поддержки ребят и их семей. Огромную помощь оказывают и наши прихожане. В храме мы постоянно организуем сбор всего самого необходимого. С нашими волонтёрами отправляем это на передовую и в места подготовки бойцов», – сказал протоиерей.
Председатель межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Марк Ермолаев попросил содействовать организации курсов медиков-инструкторов для духовенства, чтобы священнослужители могли преподавать основы санитарной помощи в войсках.
Воробьёв поддержал идею и сказал, что подходящим местом для проведения таких курсов мог бы стать 179-й Ногинский спасательный центр МЧС.
В августе 2013 года губернатор передал в собор святого Иоанна Предтечи Зарайского кремля икону «Никола Зарайский». По поручению губернатора была проведена реставрация первоначального облика Зарайского кремля. Ранее он проверил ход благоустройства.
Лора Луганская