Воробьёв выслушал мнения посетителей парка «Ривьера» после благоустройства

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с посетителями парка «Ривьера», который после благоустройства стал излюбленным местом отдыха жителей Можайска. Масштабные работы начались в 2019-м и шли два года.
«Спасибо жителям за инициативность и внимательный подход к благоустройству. В начале июня мы проводили в наших парках опрос – как дальше развивать парки, что улучшить, какие активности добавить. Задача главы и дирекции парка – постараться эти наказы воплотить в жизнь, сделать парки комфортнее для малого бизнеса, создать возможности для размещения тележек с мороженым и водой, фудтраков, прокатов велосипедов и самокатов. Главное – чтобы эти точки органично вписывались в пространство и не вредили природе», – сказал Воробьёв.В парке «Ривьера» для любителей активных видов спорта обустроили лыжероллерную трассу и велотрассу. Для тех, кто любит ходить пешком появился маршрут для прогулок. Дорожки не пересекаются и не создают неудобств посетителям.
«Я нигде не видел, чтобы лыжероллерная трасса, велодорожка и пешеходная часть были отделены друг от друга. И освещение здесь тоже разное: для велосипедистов – одно, для лыжероллеров – другое. У меня занимается три группы, в общей сложности 40 человек. В парк приходим каждый день. У нас здесь не только трасса, но и тренажёрный зал, и база для подготовки инвентаря», – рассказал тренер по лыжным гонкам Андрей Голицын.В «Ривьере» также установили детские игровые площадки, скамейки, урны, беседки и раздевалку, разбили газоны, высадили деревья и кустарники. Кроме того, провели уличное освещение и оборудовали камеры видеонаблюдения.
«Я живу рядом с парком и вижу, насколько он изменился. Тут появились ухоженные дорожки, стало приходить много людей. В этом году открылось кафе. Хотелось бы, чтобы ещё благоустроили пляж, песочек завезли», –высказала пожелание местная жительница Наталья Куралех.В 2022 году в Можайске также обновили сквер «Черёмушки» площадью 1,3 га. До конца года запланирована установка двух стел «Населённый пункт воинской доблести» – в селе Семёновское и деревне Мокрое. Там тоже проведут благоустройство.
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Лора Луганская