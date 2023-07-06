Воробьёв: задача нашей команды – взаимопонимание и доверие

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил свою команду и всех, кто относится к работе с интересом и любовью. Глава региона выступил в прямом эфире радио Sputnik в программе «Подмосковье. Работаем».
Он уверен, что именно от таких людей зависят перемены как в стране, так и в Подмосковье.
Глава региона в прямом эфире разобрал вопросы и просьбы жителей вместе с ведущим радио Sputnik Петром Лидовым.
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«Наша задача, когда мы говорим о команде, о результатах, – безусловно, иметь взаимопонимание и доверие», – сказал Воробьёв.
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Лора Луганская