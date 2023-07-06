Воробьёв: задача властей – оперативно реагировать на все важные процессы в регионе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Властям Подмосковья необходимо оперативно реагировать на все важные процессы, происходящие в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отвечая на вопросы и просьбы жителей в ходе прямого эфира на радио Sputnik.
Глава региона рассказал о работе Информационного центра Подмосковья. Это новая система, которая сейчас оттачивает работу. Сотрудники центра делают всё, чтобы жители области оперативно получали всю необходимую информацию.
Глава региона разобрал вопросы и просьбы жителей вместе с ведущим радио Sputnik Петром Лидовым.
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«Работа центра помогает властям своевременно реагировать на актуальные запросы граждан. Это пока ещё «проба пера», это первые месяцы работы. Наша задача – сделать так, чтобы информирование, реагирование на все важные процессы в нашем любимом Подмосковье было адекватным и своевременным», – подчеркнул губернатор.
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Лора Луганская