Воробьев заявил о росте числа жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, подмосковные специалисты научились сдавать объекты строительства быстрее.
«Подмосковье – второй регион по числу жителей и растет быстрее всех в стране. За 10 лет нас стало больше на 1 млн 600 тысяч человек. Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это требует современных, умных подходов профессиональных исполнителей. Мы научились быстрее сроить школы, больницы, с опережением сдавать дорожные объекты. Задача заключается в том, чтобы это происходило во всех сферах, которые важны для человека», - отметил Воробьев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьев заявил о внимании властей к коммуникациям.