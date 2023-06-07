Воробьев заявил о введении электронных рецептов на лекарства в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
«У нас 700 тысяч жителей бесплатно получают льготные лекарства. Они очень важны для здоровья. Сегодня электронный рецепт позволяет получить лекарства в любом удобном и доступном месте. Есть особые лекарства, которые сейчас требуют особенной логистики, мы стараемся доставлять их вовремя», - отметил Воробьев.
«Следующий этап – это электронный рецепт для всех, кто заболел. По нему можно будет заказать лекарства на дом. Заказ занимает время, это 1-2 дня, но есть альтернатива, можно забрать самому. Если коммерческий рецепт больше, чем на 1100 рублей, доставка будет бесплатной», - подчеркнул Воробьев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьев заявил о росте числа жителей Подмосковья.