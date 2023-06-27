Воробьёву показали найденные во время благоустройства Вереи древности

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Город впервые упоминается в летописи 1371 года
Губернатору Московской области Андрею Воробьёву представили в Верее экспонаты, найденные при раскопках во время благоустройства города. Это монеты, наперсные бронзовые кресты, замки, ключи от них, сечка для капусты и рыболовные грузила. Также глава региона осмотрел предметы воинской культуры – шпоры, подкову, топоры, стрелы, Георгиевский крест.
По его словам, в местах раскопок были найдены следы деревянных срубов, клети, составляющие основу системы обороны древнейших городищ.
В конце XVIII века город был перестроен по плану, утверждённому Екатериной Великой. Поэтому перед архитекторами стояла важная задача – сохранить характер, черты, историческую застройку и при этом органично встроить современные элементы городского комфорта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что к сентябрю в Верее завершат большой проект по созданию комфортной среды.
«В Верее нога археолога ступала всего два раза – в 1940-е годы и сейчас. Уже третий сезон идут раскопки в Городище и на окружающей территории. Это – малая часть того, что было найдено. Такие находки позволяют не только представить быт, культуру и жизнь древнего города, но и получить новые данные о том, когда он возник, что собой представлял», – рассказал губернатору научный сотрудник института археологии РАН России Игорь Стрикалов.
«Здесь были не просто валы, а сложная конструкция, внутри которой стояли деревянные срубы. А значит, Городище, судя по всему, построено на рубеже ХIV-ХV веков, что было редкостью для того времени. Верея – уникальный памятник археологии, который даёт нам возможность изучить развитие оборонного зодчества времен Московской Руси», – пояснил Стрикалов.Верея впервые упоминается в летописи в 1371 году. Она считалась западными воротами на подступах к Москве. В разное время горожане героически противостояли и Золотой Орде, и польским интервентам, и армии Наполеона, и фашистским оккупантам. Сейчас Верея заслуженно носит звание Города воинской доблести.
В конце XVIII века город был перестроен по плану, утверждённому Екатериной Великой. Поэтому перед архитекторами стояла важная задача – сохранить характер, черты, историческую застройку и при этом органично встроить современные элементы городского комфорта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что к сентябрю в Верее завершат большой проект по созданию комфортной среды.
Лора Луганская