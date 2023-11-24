Воробьёв анонсировал создание в Подмосковье трёх больших проектов на основе ИИ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Количество сервисов, работающих в Подмосковье на основе ИИ, за год утроилось. Об этом сообщил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» губернатор Московской области Андрей Воробьёв
«Год назад в области было всего девять проектов в пяти сферах, сейчас их количество выросло до 27 проектов в восьми сферах. К роботу Светлане, которая помогает записываться к врачу, скоро добавится робот Женя, который занимается вопросами ЖКХ. В этом году мы также запустили проект «Чистая территория» по отслеживаю мусора во дворах», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.По его словам, в 2024 году в Подмосковье планируют реализовать ещё три больших проекта: «Умный маршрут», «Помощник врача» и «Помощник руководителя».
«За это время на платформе «Цифровое Подмосковье» мы сделали витрину лучших практик ИИ. Там размещено 101 готовое решение, это голосовые помощники и другие инновации. Они уже реализованы в 46 регионах страны. На платформе есть в том числе и подмосковные наработки», – добавил глава региона.На базе опыта региона планируют создать единую государственную платформу сбора больших данных для обучения ИИ, чтобы другие субъекты Федерации смогли применять подмосковные технологии.
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Лора Луганская