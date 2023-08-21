Воробьёв: до 2030 года в Подмосковье газифицируют более 500 населённых пунктов

Заявитель Станислав имеет проблемы со слухом, в связи с чем и хотел записаться на приём к врачу, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

«В вопросах здоровья время играет большую роль, а наш заявитель не мог записаться к узкому специалисту на обследование больше года. Чтобы оперативно решить его вопрос, я обратилась в региональное министерство здравоохранения. Совместно нам удалось выявить и устранить нарушения в кратчайшие сроки. Станислава информировали о дате и времени консультации».