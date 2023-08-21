Воробьёв: до 2030 года в Подмосковье газифицируют более 500 населённых пунктов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Уже два года мы ведём догазификацию по президентской программе при активном участии Газпрома и Мособлгаза. Это коснулось 120 тыс домов. В предыдущие два года, с 2021 по 2022 годы газифицировали 78 тыс, в этом году будет 34 тыс подключений. Мы являемся самым заметным регионом и дальше продолжаем эту работу», – сказал Воробьёв.
«Программа была продлена, и с 2023-го по 2030-й в Подмосковье газифицируют 515 населённых пунктов с населением 74 тыс человек», – уточнил глава региона.Подмосковье – лидер по объемам догазификации в рамках президентской программы. Топливо уже пришло в 3,1 тыс населённых пунктов. Оно доведено до границ 120 тыс участков. Всего заключено 108 тыс договоров.
Заявку на подведение газа можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза или в офисах компании, на региональном портале госуслуг. Для удобства жителей в области работают и 12 мобильных офисов соцгазификации.
Трубы прокладывают во всех населённых пунктах, где уже есть газ. Для жителей эта услуга бесплатная. Заявителям нужно будет оплатить лишь выбранный комплект оборудования и работы внутри участка. Единственное условие – дом должен быть официально зарегистрирован.
Также в рамках «Социальной газификации» уже произведена 1 тыс льготных подключений. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс рублей. С января 2023-го в список льготников добавились семьи, имеющие более трёх детей, и семьи участников спецоперации.
Кроме того, в Московской области дома почти 200 тыс жителей газифицированы по губернаторской программе. С 2013 года голубое топливо пришло почти в 600 пунктов, где не было газа. В планах на этот год – 60 населённых пунктов, где проживают 10 тыс человек.
Воробьёв напомнил, что резидент подписали закон о более ответственном регулировании газовой безопасности. В Подмосковье будет единый оператор – Мособлгаз.
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