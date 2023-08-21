Воробьёв доложил Путину о планах открыть в Подмосковье 30 школ и 25 детсадов.

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В Подмосковье в 2023 году будет открыто 30 школ и 25 детских садов. Об этом доложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства задал вопрос, как регион готовится к началу учебного года.
«Педагоги уже начали работу. Мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растёт. На сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тыс регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдёт в школу, – 38 тысяч. Ещё есть время, поэтому 40 будет точно», – отметил глава региона.По словам Воробьёва, в Подмосковье строятся как бюджетные, так и внебюджетные школы. Он добавил, что в этом году дети и учителя порадовали во всём, что касается олимпиад.
«Флагман у нас – Физтех-лицей, который выиграл, в том числе и международные олимпиады по физике, биологии и астрономии. Вы поздравляли их, они мне рассказывали об этом. Они очень ценят такое признание. Всему, что связано и с уроками истории, и с точными науками, мы стараемся уделять максимальное внимание», – сказал губернатор.Он подчеркнул, что система образования Подмосковья готова к новому учебному году. В ближайшее время должно пройти посвящённое этому педагогическое собрание.
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