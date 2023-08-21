Воробьёв доложил Путину о программе расселения из аварийного жилья

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На сегодняшний день первый этап программы расселения из аварийного жилья завершён, начинается следующий этап.
«Мы закончили программу 2017 года, досрочно закончили предыдущий период, сейчас входим в следующую программу, но закон о развитии территории реновация, как это часто называют, — позволяет обеспечить совершенно другой темп расселения жилья. Особенно в отдаленных территориях, там, где экономическая модель сложная, такие проекты, как, опять же, железнодорожное сообщение, современные дороги, которые позволяют удобно перемещаться по территории Москвы и Московской области, делают эти проекты реновации очень значительными и важными не только в прилегающих к МКАДу территориях, но и отдаленных, в так называемом втором поясе. Поэтому мы обязательно здесь покажем темп», — сказал губернатор Московской области в ходе встречи с президентом России.
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