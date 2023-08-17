Воробьёв: две большие автотрассы в Подмосковье строятся благодаря концессионным соглашениям

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«Мы с Москвой стараемся делать так, чтобы всё было синхронизировано. Диаметры, которые Сергей Семёнович Собянин построил в Москве, синхронизируются в том числе и с нашими концессионным дорогами. У нас две большие концессии – это Южно-Лыткаринская трасса и Пироговское шоссе. Это очень важно для транзитного транспорта, который выходит из городов и это очень влияет на ощущения», – сказал Воробьёв.Концессионные соглашения в дорожном строительстве призваны оптимизировать бюджетные расходы. Концессия – это форма государственно-частного партнёрства, в рамках которого через процедуру конкурса заключается концессионное соглашение между государством и частным инвестором.
Теперь пассажиры из Подмосковья и столицы смогут без пересадок добираться из одного города в другой и с комфортом приезжать в Москву. У жителей Московского региона появились новые удобные маршруты, выбор выгодных тарифов с бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры. На линии размещены 38 станций, из них 14 имеют пересадку на подземку, МЦК и другие железнодорожные станции.
С запуском МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» стоимость проезда пассажиров уменьшилась со 130 до 65 рублей.
Ранее Воробьёв назвал открытие МЦД-3 долгожданным событием для жителей Химок, Раменского, Люберец и Жуковского, где живут почти 1 млн человек, а к 2030 году население увеличится почти в два раза.
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