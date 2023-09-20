Воробьёв: Экспертиза состояния дома займет около двух дней

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверим и прилегающие подъезды — убедимся, что повреждения не пойдут дальше. И сегодня начнём менять разбитые окна в соседних домах», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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