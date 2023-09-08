Воробьёв и Собянин объявили о планах благоустроить Парк Дружбы к лету 2025 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Новый парк мы символически назвали Парк Дружбы. Он соединит два больших микрорайона. В одном из них, в Москве, уже сегодня живут около 100 тыс человек, а у нас в Люберцах – порядка 60 тыс. Эта территория нуждалась в особой заботе, и нас просили об этом жители. Через полтора года она будет выглядеть совсем по-другому. Это и удобное сообщение, и место, где жители смогут отдохнуть с детьми и с друзьями. Важно, чтобы всё было безопасно. Я думаю, мы справимся», – сказал Воробьёв.Он поблагодарил Собянина за то, что Москве и Подмосковью легко удаётся совместно реализовывать важные проекты.
«У нас с Московской областью масштабное сотрудничество по целому ряду глобальных направлений. Это и транспортная программа, и инженерная, экология, и социальное направление. Конечно, мы не можем обойти вниманием вопросы благоустройства, так как область и город – это живая ткань. Есть территории, где без совместной работы это невозможно сделать. Мы договорились с Андреем Юрьевичем о совместном проекте благоустройства Чёрного озера. Над ним пройдёт пешеходный мост, по которому можно будет гулять», – поделился планами Собянин.В рамках проекта будет благоустроено более 40 га. Планируется расчистить акваторию озера, построить мост Дружбы между южным и северным берегами. Там появятся круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов, лодочная станция, детские, спортивные и смотровые площадки, зоны отдыха, места для рыбалки. В парке создадут освещение.
К реализации проекта приступят в мае следующего года. Сейчас идёт работа по передаче земельных участков под благоустройство.
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