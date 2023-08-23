Воробьёв исполнил мечты трёх детей из разных регионов в рамках акции «Шар желаний»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Среди 400 ребят, которые подали заявки на участие, много юных жителей Подмосковья. Спасибо всем неравнодушным людям за то, что выступают в роли волшебников и воплощают самые сокровенные детские желания. Надеюсь, и Матвей из подмосковного Раменского, и Василина с Василисой остались довольны», – сказал губернатор.
Первой губернатор осуществил мечту восьмилетнего Матвея Исмагилова из села Речицы Раменского городского округа. Мальчик попросил теплицу, чтобы выращивать бахчевые.
«Вырастить в Подмосковье арбузы и дыни непросто: лето короткое, ночи холодные. Поэтому лучший вариант – это теплицы. Андрей Юрьевич вытянул из шара моё желание. Я очень рад, что оно исполнилось, и обещаю на следующий год вырастить огромные арбузы и дыни», – поделился Матвей.Также губернатор исполнил просьбу юной лыжницы из Красноярского края - девятилетней Василины Сатюковой. Девочка мечтала, чтобы прославленный мастер спорта Юрий Викторович Бородавко провел с ней персональную тренировку. Желание сбылось. Для этого Василина отправилась в Архангельскую область на базу сборной России.
«Я мечтала посетить тренировку Юрия Викторовича Бородавко, и моя мечта исполнилась. Её воплотил в жизнь губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьеёв. Я думала, что это невозможно», – призналась Василина.Третье желание было от семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода. Девочка увидела, как делают мороженое. Вместе с родителями она побывала на фабрике «Чистая линия» в Долгопрудном, где познакомилась со всеми этапами производства, попробовала пломбир, эскимо, крем-брюле прямо с конвейера.
«Я очень надеюсь, что это только начало большой и доброй традиции. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, Московской области, что поддержали идею, и мы так ярко дали старт нашей новой акции в начале лета», – сказала Радионова.Всего на участие в акции «Шар желаний» Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» подали порядка 400 детей.
Читайте также:
Воробьёв объявил о готовности всех подмосковных школ к новому учебному году
Воробьёв: систему теплоснабжения Химок полностью приведут в порядок в 2025 году
Воробьёв: в Подмосковье продолжат создавать парки в лесах