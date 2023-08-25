Воробьёв: из Подмосковья в Донбасс отправили 7,5 тонн школьных принадлежностей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Из Подмосковья в новые регионы в рамках акции «Доброе дело» к 1 сентября отправили 7,5 тонн школьных принадлежностей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Канцтовары, средства личной гигиены и продукты собрали жители Московской области.
Сортировкой и упаковкой занимаются волонтёры Подмосковья на центральном распределительном складе в Балашихе. Туда гуманитарную помощь привозят из пунктов сбора, открытых во всех муниципалитетах Московской области.
Он добавил, что помимо школьных принадлежностей, из Подмосковья отправили продукты, воду и средства гигиены для жителей Донбасса и бойцов на передовой. Всего в фуру загрузили 20 тонн.
Воробьёв поблагодарил участников акции «Доброе дело». С апреля прошлого года подмосковные школьники, предприниматели и неравнодушные жители собрали более 4,8 тыс тонн гуманитарной помощи.
Художественную литературу, которую отправили в новые регионы к 1 сентября, жители Подмосковья приносили в рамках Всероссийской акции «Книга другу», запущенной Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».
Тематический сбор к началу учебного года в Подмосковье проходит второй раз. В 2022 году удалось сформировать для учащихся Донбасса более 7 тыс наборов школьных принадлежностей.
У традиции появились партнёры. Так, Мособлгаз в прошлом году отправлял детям рюкзаки с канцтоварами, а в этом собрал по адресному запросу Новоазовской администрации более 200 наборов прописей и рабочих тетрадей для первоклассников.
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«Подготовка к школе всегда требует много сил и расходов. Стараемся подключаться и помогать семьям, которым нужна поддержка. Для нас важно, чтобы ребята в новых регионах тоже пошли в школу с хорошим настроением. Для этого из Подмосковья на Донбасс направлено 7,5 тонн канцелярии – линейки, ручки, карандаши, тетради, портфели и книги. Наши волонтёры сформируют наборы, которые распределят по учебным заведениям Донецка, Новоазовска, Тельманова и других населённых пунктов», – рассказал Воробьёв.
Воробьёв поблагодарил участников акции «Доброе дело». С апреля прошлого года подмосковные школьники, предприниматели и неравнодушные жители собрали более 4,8 тыс тонн гуманитарной помощи.
Художественную литературу, которую отправили в новые регионы к 1 сентября, жители Подмосковья приносили в рамках Всероссийской акции «Книга другу», запущенной Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».
Тематический сбор к началу учебного года в Подмосковье проходит второй раз. В 2022 году удалось сформировать для учащихся Донбасса более 7 тыс наборов школьных принадлежностей.
У традиции появились партнёры. Так, Мособлгаз в прошлом году отправлял детям рюкзаки с канцтоварами, а в этом собрал по адресному запросу Новоазовской администрации более 200 наборов прописей и рабочих тетрадей для первоклассников.
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Лора Луганская