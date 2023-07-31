Воробьёв: к 1 сентября в Подмосковье откроют 23 новые школы и 13 детсадов

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
«Откроем 23 новые школы на 15 тыс мест в 17 городских округах по госпрограмме. Самая большая – школа на 2,2 тыс мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Две школы по 1,1 заработают в Шатуре и в деревне Погорелки. Шесть объектов в Истре, Красногорске, Мытищах и Коломне и Рузе уже готовы», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Также, по его словам, будут запущены на полную мощность три образовательных кластера: «Физтех-лицей» в Долгопрудном, «Примаковка» в Одинцове и Технолицей в Истре. Ещё 63 школы и три колледжа откроют после капремонта.
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