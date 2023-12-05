Воробьёв: ключи от квартир последним обманутым дольщикам вручат 25 декабря

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Число обманутых дольщиков в Подмосковье к декабрю 2023 года составило 3,4 тыс. Часть из них получит выплаты, остальным 25 декабря вручат ключи от квартир. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Осталось выдать ключи всего 3,4 тысячам людей. Часть людей получат выплаты по правительственной программе, которую поддержал наш президент. Последнее вручение ключей от квартир пройдёт 25 декабря. Это позволит Московской области выполнить поручение президента и окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками», – заявил губернатор в эфире телеканала «Россия».Воробьёв ещё раз подтвердил, что все пострадавшие от недобросовестных застройщиков в результате въедут в новые квартиры или получат деньги. 10 лет назад число обманутых дольщиков достигало 117 тыс.
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Лора Луганская