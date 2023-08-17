Воробьёв: На МЦД-3 проживает 1 млн человек

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Новый диаметр МЦД-3 позволит жителям московского региона в разы сократить время в пути в центр столицы.
«Один миллион человек проживает на МЦД-3, а в ближайшей перспективе будет в два раза больше. Это стало возможным, потому что проекты реновации, законы по расселению ветхого и аварийного жилья могут реализовываться совершенно в другой модели —гораздо быстрее. Доступность определяет экономическую эффективность. Для нас, для жителей это очень долгожданный МДЦ-3», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на церемонии открытия нового диаметра.Андрей Воробьёв отметил, что МЦД-4 и МДЦ-5 также является очень важными проектами для развития территории Подмосковья.
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