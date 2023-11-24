Радио1
Главная / Новости / Общество/ Воробьёв наградил многодетные семьи и поздравил женщин с наступающим Днём матери

Воробьёв наградил многодетные семьи и поздравил женщин с наступающим Днём матери

24 ноября 2023, 14:31
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные и областные награды подмосковным многодетным семьям. Церемония прошла в Красногорске. Глава региона также поздравил женщин с наступающим Днём матери.
«Надеюсь, что в Подмосковье будет больше многодетных семей. Область растёт, сейчас у нас уже более 108 тыс семей, а в 2014-м было 14 тыс. Сложно воспитать и одного ребенка, а здесь сегодня присутствуют семьи, у которых 12, девять и семь детей. Хочу поблагодарить и поздравить вас. Мы стараемся делать всё, чтобы наши дети состоялись – получили образование, воспитание, общались с правильными, хорошими людьми», – отметил губернатор.
Он добавил, что важна поддержка детей из многодетных семей и в школе, и в повседневной жизни.

«Более 10 лет у нас работает программа для многодетных. Начали выдавать сертификаты тем, у кого семь и более детей, а ещё семьям с тройняшками и даже четверняшками. За это время новое жильё купили уже более 260 семей», – рассказал Воробьёв.
Ордена «Родительская слава» удостоены Галина и Андрей Зозуля из Орехово-Зуевского городского округа. В этом году они празднуют 25 лет совместной жизни. В семье 12 детей в возрасте от двух до 22 лет. Глава семьи – настоятель Покровского храма в селе Старый Покров. Галина посвятила себя воспитанию детей. В 2012 году она была награждена знаком отличия «Материнская слава».
«Хочу выразить огромную благодарность правительству Московской области за то, что делается для многодетных семей, за внимание, которое оказывается. Особенно сильная поддержка и помощь – это выплаты», – отметил Андрей Зозуля.
Также орден «Родительская слава» получили Надежда и Алексей Козловы из Ликино-Дулёва. У них шестеро сыновей и дочь. Надежда работает учителем начальных классов, а Алексей трудится на Ликинском автобусном заводе.
«Мы в браке двадцать лет, у нас семь детей. Справляемся сами. Было тяжело, пока все были маленькие, а сейчас старшие подросли и помогают. Вместе любим путешествовать. На море стараемся каждое лето ездить. Мамам хочется пожелать терпения, здоровья, чтобы дети радовали. Наша основная задача – вкладывать в них. Важно в первую очередь воспитывать себя, чтобы детям было с кого брать пример», – поделилась Надежда Козлова.
Ещё одна семья, удостоенная ордена «Родительская слава», – Татьяна и Андрей Никитины из городского округа Протвино. Все их девять детей ведут активный образ жизни – играют в теннис, учатся в музыкальной школе, выигрывают олимпиады и конкурсы. Особое внимание в семье уделяется изучению иностранных языков.

Медаль ордена «Родительская слава» получили Юлия и Максим Мусихины из Королёва, воспитывающие восемь детей. Недавно семья переехала в новый дом, полученный по региональной программе.
«Андрей Юрьевич, мы вам очень благодарны. Всю жизнь прожили в одной комнате, у нас уже восемь деток. А благодаря вашей программе обрели свой дом. Несмотря на тяжесть материнства, хочется, чтобы было как можно больше многодетных семей. Это счастье, которое ничем невозможно заменить», – сказала Юлия Мусихина.
Родители пятерых детей Наталья и Валерий Ломакины из Раменского городского округа также удостоены медали ордена «Родительская слава».

В семье Марины и Романа Буйновых из Чехова – четверо детей. Их папа – научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, работал экспедиционным врачом, исследователем в Арктике. Внёс большой вклад в программу изучения адаптации человека к условиям Крайнего Севера. Мама – участник и призёр соревнований по волейболу, баскетболу и легкой атлетике. Сегодня им также вручили медаль ордена «Родительская слава».

Подмосковный знак «Материнская слава» получила Мария Тряпкина из Серпухова. Вместе с мужем Сергеем они воспитывают пятерых детей. Они являются солистами ансамбля «Забавушка», а также занимаются в фольклорной семейной студии «Соборка».

С прошлого года в регионе появилась новая комплексная услуга – «Многодетная семья». Семьи, родившие трёх и более детей, могут получить одновременно шесть мер социальной поддержки, включая предоставление льготного проезда и компенсацию за коммунальные услуги. Нужно лишь подать заявление через региональный портал госуслуг или приложение «Добродел».

Выплачивающие ипотеку, могут получить 450 тыс рублей на её погашение. Наравне с бумажным в Подмосковье действует электронное удостоверение многодетной семьи, которым пользуются свыше 107 семей.

Читайте также:

На летний отдых подмосковных детей выделят более 1,3 млрд рублей

В Подмосковье в 2024 году выпустят около 400 тыс социальных карт

«Иначе вымрем». Демограф Крупнов объяснил важность внедрения предмета семьеведение
#семьи
#семьи с детьми
#многодетная семья
#дети
#родители
#награды
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Более ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы, доставят в Москву
24 ноября 2023, 15:01

Фото: iStock/Sitikka

Из Каира в Москву доставят ещё более ста россиян и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа, об этом сообщает МЧС в своём Telegram-канале.
«Более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву. Колонны автобусов с гражданами направляются в аэропорт Каира. Эвакуированных сопровождают спасатели и медики МЧС России, они оказывают необходимую помощь», - сообщили представители ведомства.

Отмечается, что этот рейс с эвакуированными из сектора Газа россиянами является восьмым по счёту с момента открытия египетского КПП «Рафах». 

Напомним, 70 первых россиян, проживавших в секторе Газа, прошли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» 11 ноября. По настоящий день процесс эвакуации граждан РФ продолжается.

Читайте также: 

Леви: Израиль вынужден обменивать заложников по формуле «один к трём»

Al Qahera News: Израиль освободит 39 палестинских женщин и детей

«Разговоры и никаких действий»: Трамп рассказал о переговорах по заложникам ХАМАС
#аэропорт
#спасатели
#помощь
#мчс
#медики
#сектор газа
#москва
Читайте нас в
Синоптик Шувалов предупредил о ледяном дожде в Москве
24 ноября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/pohodnik

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидаются ледяной дождь и снегопады в конце этой и начале следующей недели.
«В ночь на воскресенье начнутся осадки, которые по силе и интенсивности превысят то, что было ночью сегодня. Сегодня выпало за ночь 4 мм осадков. В субботу -6...-1°С, ночь на воскресенье будет холодная, а днём мороз ослабнет. В понедельник снегопады 15-18 мм и сугробы подрастут, будет ледяной дождь в середине дня», — прокомментировал в беседе с RT специалист.

Кроме того, сообщается, что в столице установлен рекорд по самому низкому давлению. Специалисты отмечают, что такая ситуация связана с тем, что Московский регион находится вблизи центра глубокого атлантического циклона. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Метеовести», атмосферное давление продолжит понижаться, его минимальное значение сегодня составит 717–718 мм рт. ст., однако к вечеру оно начнёт расти.

Читайте также:

Синоптик Вильфанд спрогнозировал заметный снег в столице

Синоптик Шувалов допустил образование сугробов к Новому году в столице

Подмосковных дорожников перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
#дождь
#снег
#московский регион
#ледяной дождь
#погода
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по роботехнике «ДЕТалька-2024»
24 ноября 2023, 14:24

Фото: iStock/Maria Levkina

В Санкт-Петербурге пройдут ежегодные Международные соревнования по роботехнике и цифровым технологиям «ДЕТалька-2024», об этом сообщает «Брейн Девелопмент».
Соревнования пройдут 10 и 11 мая 2024 года в северной столице России Санкт-Петербурге. В нынешнем году их основной темой станет «Сила инженерии». 

Как отмечает компания-организатор соревнований «Брейн Девелопмент», главной целью их проведения является формирования у детей дошкольного и школьного возраста к компьютерным технологиям и IT-сфере. 

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, а чтобы подать заявку на «ДЕТалька-2024» необходимо перейти на сайт detalka-fest.ru и зарегистрироваться.

Читайте также: 

Путин поздравил сборную РФ с победой на международной олимпиаде по астрономии

Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата России по перетягиванию каната

Подмосковные боксёры заняли весь пьедестал на международном турнире
#соревнования
#it
#санкт-петербург
#школьники
#роботы
Читайте нас в
В Московской области состоится общегородской продовольственный марафон
24 ноября 2023, 14:23

Фото: stockphoto / VLG

В Подмосковье проведут общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Банк еды «Русь».
Марафон пройдет 16 декабря на территории всей Московской области. Принять участие могут все желающие.

Сбор продуктов будет осуществляться в сети магазинов «Пятерочка». На точках сбора будут находится волонтеры, которые будут собирать продуктовые наборы для нуждающихся. Всего планируется привлечь к акции свыше двух тысяч волонтеров и собрать более четырех тысяч наборов.

В рамках марафона бесплатную помощь смогут получить в первую очередь жители отдаленных районов: одинокие пенсионеры и малоимущие семьи с детьми.

Кроме этого, наборы будут направлены в Московскую область, а также в девять регионов ЦФО.

Стоит отметить, что в 2022 в рамках акции жители смогли помочь 70 тысячам нуждающимся в Московской область.

Читайте также:

Россиян пригласили принять участие в программе по созданию «Добро.Центров»

Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября

Центр помощи «Забота» в Красногорске собирает грузы для участников СВО
#подмосковье
#пенсионеры
#помощь
#марафон
#цфо
#жители
#волонтеры
#продуктовые наборы
#акции
#семьи с детьми
#малоимущие
Читайте нас в
80 детей были убиты своими родителями в России в 2022 году
Львова-Белова: 80 детей убиты своими родителями в России в 2022 году
24 ноября 2023, 14:03

Фото: iStock/Discha-AS

В 2022 году в России 80 детей были убиты собственными родителями. Такие данные привела уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках «Открытого диалога».
«Согласно статистическим данным, за последний год более 100 тысяч преступлений было совершенно против несовершеннолетних. В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями», - сказала Львова-Белова.

По ее словам, это жуткая цифра. Она напомнила, что для профилактики преступлений против детей в России разрабатывается стратегия комплексной безопасности детей. Львова-Белова выразила надежду, что данная программа позволит улучшить ситуацию в данной сфере.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Псковской области женщина три месяца прожила с трупами своих детей в квартире. По данным следствия, она заморила их голодом. Всего у нее было пятеро детей, трое из них мертвы.

Читайте также:

Мать три месяца жила с мёртвыми детьми в квартире в Псковской области

Стали известны жуткие подробности убийства трех детей матерью в Псковской области

На Урале полуголый ребенок несколько часов провел в сугробе и попал в реанимацию
#ребёнок
#женщина
#мать
#программа
Читайте нас в
За три года работы платформа «Мой экспорт» оказала более 115 тысяч услуг
24 ноября 2023, 13:57

Фото: istock / Tryaging

Платформе «Мой экспорт», которая предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, уже три года. Цифровая экосистема, предоставляющая экспортерам удобство и эффективность в коммуникации с государственными и другими партнерами, за этот период оказала более 115 тысяч услуг и помогла 23 тысячам пользователей.
«Мой экспорт» это платформа Российского экспортного центра, которая предоставляет более 100 услуг в виде государственной поддержки, аналитических отчётов и исследований, продвижения на внешние рынки и многое другое. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишин заявила, что за этот год количество компаний, которые зарегистрировались на «Моем экспорте», выросло практически на 70%. Она также сообщила, что развитие возможностей платформы будет продолжаться. Никишина выразила надежду, что количество пользователей будет и дальше расти, так как с появлением новых функций, становится все больше пользователей, которые благодарят экосистему за ее полезность. 

Читайте также: 

Гала-концерт фестиваля «Голоса сердец» пройдет в Реутове 25 ноября

Подмосковное «Движение первых» примет участие в акции «Ёлка желаний»

Семь подмосковных проектов вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ
#бизнес
#экспорт
#платформа
#онлайн
#акции
Читайте нас в
В Азербайджане заявили о возведении ста новых населённых пунктов в Карабахе
Президент Алиев: Азербайджан возводит в Карабахе сто населённых пунктов
24 ноября 2023, 13:56

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан возводит с нуля 100 населённых пунктов, в числе которых девять городов и восемь посёлков на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.
Глава государства отметил, что бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на прежние территории пребывания по программе «Великое возвращение».

По словам Алиева, до конца 2026 года в родные дома на территории Нагорного Карабаха вернутся 140 тысяч переселенцев. 

В результате боевых действий, которые тянутся с 1990-х годов, были разрушены пять городов – Агдам, Джебраил, Зангелан, Кубатлы и Физули. С 1993 по 2020 годы эти территории были неподконтрольны Азербайджану.

Читайте также:

В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте

Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана
#азербайджан
#нагорный карабах
#город
#строительство
Читайте нас в
Глава АИДТ Ветров: Надо сделать детские новогодние подарки более патриотичными
24 ноября 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/maximkabb

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой сделать сладкие новогодние подарки для школьников более полезными и даже патриотичными.
Он допустил, что новогодние наборы для детей могли бы, к примеру, содержать в себе модные аксессуары, прославляющие историю и величие России.

«Подарки также могли бы стать инструментом воспитания детей. Так, взрослые и учителя могли бы дарить школьникам патриотические нашивки и значки, предметы одежды или модные аксессуары, прославляющие историю и величие нашей страны», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Также он предложил пересмотреть состав сладостей в этих подарках. По мнению специалиста, полезнее было бы дарить детям натуральные кондитерские изделия и продукты, которые бы не оказывали негативного влияния на здоровье детей.

До этого сообщалось, что Правительство России выделило более 89,5 млрд руб. из резервного фонда на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

«В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн руб.», – приводит АГН «Москва» соответствующее сообщение Telegram-канала правительства РФ.

Читайте также:

Подмосковное «Движение первых» примет участие в акции «Ёлка желаний»

В Пушкинском открыли сбор подарков для детей из хосписов

Волынец призвала не учитывать имущественный фактор при расчёте детского пособия
 
#подарки
#обращения
#дети
#новый год
Читайте нас в
Погромы и протесты в Дублине: кто напал с ножом на детей и почему его скрывала полиция
В Дублине произошли стычки полиции с протестующими после нападения на детей
24 ноября 2023, 13:35

Фото: iStock/Zeferli

Ирландский город Дублин охватили беспорядки, вызванные нападением на детей возле здания школы. Редакция «Радио 1» расскажет, почему разъяренная толпа вышла на улицы столицы, как преступник напал с ножом на воспитанников, и почему полиция скрывала его личность.

В Дублине неизвестный напал на детей


Нападение на детей произошло днем 23 ноября. Воспитанники школы выстроились возле здания, чтобы перейти из одного класса в другой. В какой-то момент, к группе детей подбежал неизвестный мужчина и нанес удар ножом в шею пятилетней девочке.
Сопровождающая воспитанников сотрудница школы, попыталась задержать злоумышленника, однако была ранена и потеряла сознание.

По информации издания Irish Independent, прохожие увидели вооруженного ножом мужчину и попытались его задержать. Нападавшего удалось схватить и передать сотрудникам полиции. До того, как мужчину задержали, он успел ранить пять человек, трое из которых – дети.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние пятилетней девочки и женщины, получившей ранения, остается тяжелым.

Из-за чего начались протесты в Дублине


Массовые протесты в ирландской столице начались после нападения вооруженного преступника на детей возле здания школы. Протестующие проявили агрессию, начали нападать на правоохранителей, громить витрины магазинов, бить стекла в автомобилях, поджигать городские автобусы и трамваи.

Демонстранты выкрикивали антимигрантские лозунги, будучи уверенными в том, что преступление совершил иностранный гражданин. Полиция личность задержанного не раскрывала, однако предполагалось, что им может быть уроженец Алжира.

В настоящее время обстановка в городе стабилизировалась, но улицы Дублина по-прежнему продолжают патрулировать усиленные наряды полиции, передает канал RTÉ. Правоохранители сообщили, что в результате массовых беспорядков никто не пострадал, однако ущерб городу нанесен существенный.


Главный раввин РФ Шаевич: Участников беспорядков в Дагестане надо наказать
Главный раввин РФ Шаевич: Участников беспорядков в Дагестане надо наказать

Беспорядки спровоцировали слухи о том, что нападавший был иммигрантом


Информация о том, что злоумышленник, напавший на детей с ножом, был иммигрантом, начала распространяться в социальных сетях. Участники беспорядков требовали от властей выдворения всех иностранных граждан из страны, после чего направились к одному из городских отелей. Демонстранты были уверены, что гостиница предназначена для просителей убежища, поэтому стали громить помещение.

Кто напал на детей в Дублине


Правоохранители установили, что нападавший является гражданином Ирландии, который на протяжении нескольких лет проживал в Дублине. К школе, где злоумышленник совершил нападение, он не имеет никакого отношения. Полиция предполагает, что мужчина имеет психическое заболевание, которое в какой-то момент обострилось.


Власти страны прокомментировали протесты в Дублине


Министр юстиции Хелен Макэнти назвала произошедшие протесты хаосом и заявила, что демонстранты были намерены посеять раздор в обществе, за что должны понести ответственность. Комиссар полиции Дублина Дрю Харрис уверен, что организацию беспорядков взяла на себя группировка с ультраправой идеологией. Он также обратился к местным жителям и призвал не поддаваться заведомо ложной информации.

Власти страны отметили, что говорить об опасности повторения антимиграционных протестов преждевременно, так как их затеяла небольшая группа людей, спровоцировавшая всех остальных.

Читайте также:

Маск заявил о растущем напряжении в Европе

Стало известно, сколько палестинских детей освободит Израиль

Глава Дагестана Меликов отказался прощать виновных в беспорядках в аэропорту
#полиция
#преступление
#дети
#нападение
#школы
#протесты
Читайте нас в
Достижения.рф